Xbox Game Pass : Microsoft lance un festival sur deux jours

Il s’agit d’un festival 100 % numérique, et 100 % français, organisé par le compte Twitter officiel du Xbox Game Pass.

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé l’arrivée d’un événement particulier et exclusif à la France. Il s’agit du Xbox Game Pass Fest, un festival centré sur les jeux vidéo et le partage en communauté. Dans un communiqué, Microsoft explique que le festival se passera sur Twitter à partir d’aujourd’hui et jusqu’à demain. L’entreprise vous donne rendez-vous sur le compte officiel du @XboxGamePassFR. Ce festival est l’occasion pour la communauté de joueurs de partager sur ses jeux préférés ou encore ses meilleurs souvenirs sur un jeu vidéo.

Que peut-on attendre du Xbox Game Pass Fest ?

Des animations sont prévues, ainsi qu’un quiz vous permettant de trouver votre prochain jeu vidéo préféré. En le remplissant, vous pouvez tenter de gagner des centaines de jeux vidéo. Un concours a également été organisé pour permettre aux joueurs de gagner des cadeaux, dont un set-up Xbox Game Pass et des manettes Bethesda. Ceci est donc une manière pour Microsoft de renforcer et de concrétiser le rachat de Bethesda, conclu en début d’année 2021. On devrait également y retrouver « des artistes numériques venus dessiner les visuels des jeux les plus fous imaginés par les membres de la communauté ».

Microsoft tient tout de même à rappeler qu’aucune annonce de jeu n’est à prévoir. À moins d’une semaine du début de l’E3, Microsoft réserve ses annonces pour cet événement majeur. Pour rappel, le showcase Xbox & Bethesda Games aura lieu le 13 juin à 19h. On attend notamment des nouvelles des jeux Deathloop, Forza Motosport, ainsi que de Starfield et du prochain jeu Indiana Jones. En plus de tout cela, Microsoft va revenir sur les prochains jeux à intégrer le Xbox Game Pass cette année, et sur ce que le rachat de Bethesda va signifier sur le long terme.