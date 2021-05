TousAntiCovid : l’application évolue, et intégrera bientôt un cahier de rappel

En marge du pass sanitaire, le gouvernement va déployer en juin un cahier de rappel numérique. Ce dernier sera une évolution de l’application TousAntiCovid, et permettra aux utilisateurs d’être prévenus lorsqu’ils croisent une personne contaminée.

À partir du mois prochain, la France espère retrouver un semblant de vie normale malgré l’épidémie de covid-19. Alors que les terrasses et les cinémas ont déjà rouvert, beaucoup attendent le 9 juin prochain en vue de la deuxième étape du déconfinement, qui inclura notamment le retour des salles de sports, des bars et des restaurants (avec une jauge à 50% d’occupation). Toutefois, et si le pass sanitaire récemment validé par la CNIL ne sera pas imposé pour ce type d’activité, le gouvernement entend bien minimiser les risques de contagion. Ainsi, comme à l’automne dernier, où les clients devaient laisser leurs coordonnées aux bars et restaurants afin d’être joignables en cas de besoin, un carnet de rappel numérique sera prochainement mis en place.

TousAntiCovid évolue

Si les clients auront toujours la possibilité de fournir leurs coordonnées par écrit, les restaurants et les salles de sport pourront désormais se munir d’un nouvel outil numérique : TousAntiCovid Signal. Basée sur l’application qui nous permettait jusqu’à présent de sortir en période de confinement et de couvre-feu, cette nouvelle fonctionnalité nécessitera de scanner un QR Code à l’entrée des établissements concernés. Les dates et lieux de passage de chaque utilisateur et utilisatrices seront alors enregistrés dans l’application, afin de les prévenir si une personne contaminée était présente au même moment. Cet outil sera disponible directement depuis l’appli TousAntiCovid, qui devra être mise à jour à partir du 9 juin. Dans un communiqué, le cabinet du secrétaire d’État chargé de la Transition numérique précise que ce cahier de rappel numérique ne sera pas demandé en terrasse ni dans les cinémas.

Concernant la vie privée des utilisateurs et le traitement des données, TousAntiCovid Signal se veut rassurant. En plus d’avoir été validée par la CNIL, l’application précise que “les QR Codes correspondent à un identifiant crypté, qui ne permet de retrouver ni le nom, ni l’adresse du lieu, ni l’identité du client”. De plus, “aucune donnée nominative ne sera collectée”.