Android : désinstallez ces 8 applications, elles volent votre argent !

Un redoutable malware capable de siphonner votre compte en banque fait son retour sur le Play Store. Une dizaine d’applications ont été infectées, désinstallez-les immédiatement !

© Pathum Danthanarayana / Unsplash

Depuis 2019, un terrible malware sème la zizanie sur Android, et il porte le même nom qu’un excellent film paru la même année : Joker. Depuis, ce logiciel malveillant revient régulièrement hanter les utilisateurs de smartphones Android en se glissant dans des applications distribuées depuis le Play Store. Hélas, Joker est de retour dans 8 d’entre elles.

Joker, un malware qui ne donne pas le sourire

Joker est un redoutable malware capable de siphonner votre compte bancaire en se cachant sur votre appareil. Il s’agit d’un Trojan, et son mode opératoire est toujours le même : Joker se greffe à des applications qui paraissent parfaitement normales en apparence. Il s’octroie par la suite diverses autorisations, lui permettant de se frayer un chemin jusqu’à vos SMS. Ensuite, il vous abonne à des services payants sans votre consentement en interceptant les SMS de validation. De petites sommes finissent alors par être prélevées sur votre compte bancaire, sans même que vous ne vous en rendiez compte.

Après avoir été aperçu plusieurs fois dans les rayons du Play Store, et même du côté de l’AppGallery de Huawei, Joker signe son retour dans le magasin d’applications de Google. Quick Heal Security Labs vient en effet de détecter Joker dans 8 d’entre elles.

Quelles sont ces 8 applications vérolées ?

L’entreprise spécialisée en cybersécurité a prévenu Google, qui les a immédiatement supprimé du Play Store. Mais s’il n’est plus possible de les installer, elles sont peut-être encore présentes sur votre appareil. On ne saurait donc trop vous conseiller de faire un tour dans la liste de vos applications et de vérifier qu’aucune d’entre elles ne s’y trouve. Si c’est le cas, désinstallez-les de toute urgence.