TikTok ajoute des mini-apps à ses contenus

L’application veut permettre aux créateurs d’enrichir leurs contenus vidéo, notamment par la biais des Jumps, de nouvelles mini-applications qui permettront aux utilisateurs d’avoir accès à davantage d’informations sur certains posts.

© Kon Karampelas via Unsplash

Depuis son déploiement au-delà des frontières chinoises, TikTok a définitivement réussi à trouver son public en Occident. L’application se renouvelle régulièrement, en proposant de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des politiques de plus en plus strictes concernant la modération et la vie privée de ses utilisateurs. Cette fois, ce sont encore les créateurs et les créatrices de contenu qui sont mis à l’honneur. L’application va en effet déployer ses Jumps, des mini-applications destinées à enrichir les vidéos postées sur le réseau social.

Ainsi, si un créateur réalise une recette de cuisine, ce dernier pourra bientôt proposer un Jump vers l’application Whisk, qui s’affichera directement depuis la plateforme de ByteDance, et proposera de détailler la recette complète via un simple bouton. Un moyen d’enrichir les contenus publiés sur TikTok, tout en facilitant la vie des utilisateurs.

Pour le moment, les Jumps sont accessibles à un groupe restreint de créateurs. Ces derniers devraient ensuite être déployés à plus grande échelle si les tests s’avèrent concluants. La plateforme semble toutefois confiante quant à l’arrivée de son nouvel outil, puisqu’elle a déjà partagé sur YouTube une vidéo expliquant la marche à suivre pour intégrer des Jumps à ses vidéos. En plus de Whisk dédié aux contenus culinaires, l’entreprise travaille également avec Wikipédia et Tabelog, l’équivalent chinois de Yelp. À noter que tous les utilisateurs pourront postuler pour accéder aux Jumps, mais ces derniers seront dans un premier temps réservés aux comptes vérifiés, et notamment aux médias.