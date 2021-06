Netflix : Sex Education va faire sa rentrée en septembre

En septembre, cours d’éducation sexuelle pour tout le monde. Netflix va diffuser la troisième saison de Sex Education le 17 septembre prochain. À vos cahiers…

© Netflix

Après deux premières saisons couronnées de succès, la série anglaise Sex Education prépare son grand retour. Sur Twitter, Netflix a annoncé la date de sortie de cette nouvelle salve d’épisode et visiblement, la rentrée sera chargée. Dès le 17 septembre prochain, les abonnés pourront retrouver tous les personnages pour de nouvelles aventures. Le N rouge a d’ailleurs profité de cette occasion pour dévoiler des premières images, qui n’en disent que très peu sur l’intrigue qui sera déroulée.

Pour mémoire, Sex Education suit les aventures du jeune Otis. À 15 ans, il s’improvise sexologue dans son lycée et s’inspire des travaux de sa mère pour guider ses camarades dans la découverte de leurs corps. Mais très vite, les choses se compliquent puisqu’ils sont nombreux à vouloir obtenir les réponses à leurs questions. Même Otis, pourtant devenu expert, à toutes les peines du monde à naviguer dans sa vie sentimentale.

OH OUI ! ENCORE ! Sex Education saison 3 : le 17 septembre ! — Netflix France (@NetflixFR) June 24, 2021

Des nouveaux personnages

À la rentrée prochaine, il faudra s’attendre à ce que de nouvelles têtes rejoignent les bancs du lycée de Moordale. Jemima Kirke, qui s’est illustrée dans la série de Lena Dunham GIRLS devrait ainsi rejoindre l’aventure et visiblement du côté du corps enseignant. Du reste, on retrouvera Asa Butterfield et Gillian Anderson dans la peau d’Otis et Jean Milburn. Ncuti Gatwa et Emma Mackey reprendront les rôles d’Eric et Maeve et donnneront la réplique à Connor Swindells (Adam Groff) et Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti.) Jason Isaacs, oui Lucius Malfoy dans Harry Potter, devrait également rejoindre l’aventure et jouera le frère aîné du principal.

Côté intrigue, la série devrait logiquement reprendre là où elle nous avait laissés. Jean, qui vient de découvrir qu’elle est enceinte, va sans doute devoir prendre une décision. De son côté, Otis va sans doute devoir faire preuve d’un peu plus de courage pour avouer ses sentiments à Maeve. Enfin, Eric va visiblement voir son cœur balancer entre la France et l’Angleterre, entre Rahim et Adam.