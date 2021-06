Les nouvelles tablettes de Lenovo ne manquent pas d’arguments

À l’occasion du MWC 2021, Lenovo dévoile ses nouvelles tablettes et vise aussi bien l’entrée de gamme que le (très) haut de gamme.

© Lenovo

Le Mobile World Congress 2021 vient de démarrer, et Lenovo en profite pour dégainer pas moins de cinq nouvelles tablettes pleines de charme avec quelques vrais arguments. Au menu, on retrouve les Yoga Tab 13 et Yoga Tab 11, deux concurrentes à l’iPad Pro d’Apple, mais aussi des tablettes plus conventionnelles, les Tab M7, Tab M8 et Tab P11 Plus.

L’iPad Pro de Lenovo se nomme Yoga Tab

Déclinée en 11 et 13 pouces, la Yoga Tab de Lenovo est bien décidée à venir chercher des poux à Apple et son iPad Pro, lui aussi décliné en deux dimensions similaires. Les tablettes de Lenovo se distinguent néanmoins par leur étonnante conception intégrant une béquille en acier inoxydable.

Le grand modèle, la Yoga Tab 13, devrait rapidement trouver son public. Il offre un grand écran LTPS 2K de 13 pouces offrant une luminosité de 400 nits et couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB. Celui-ci profite de la technologie Dolby Vision, complétée par quatre haut-parleurs de JBL compatibles Dolby Atmos pour une expérience multimédia complète.

Son principal avantage, c’est son port micro-HDMI intégré qui lui permet de se transformer en petit écran externe pour n’importe quel ordinateur ou même une console. À l’intérieur, la Yoga Tab 13 embarque un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm associé à 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, et une imposante batterie de 10 000 mAh.

Le petit modèle de 11 pouces fait en revanche l’impasse sur un certain nombre de caractéristiques. Son écran est de technologie IPS et on y retrouve SoC de chez MediaTek, l’Helio G90T. La Yoga Tab 11 est en revanche bien moins chère que sa grande soeur, à partir de seulement 349 euros. La Yoga Tab 13, quant à elle, sera vendue à partir de 799 euros.

M7, M8 et P11 Plus, des tablettes pour tous

Si votre budget est un peu plus serré, Lenovo a aussi pensé à vous avec ses Tab M7 et Tab M8. La première sera vendue à partir de 119€, tandis que la seconde n’a pas encore de prix confirmé. Au menu : écran de 7 pouces, MediaTek MT8166 couplé à 2 Go de RAM 32 Go de stockage et caméras de 2 MP pour la M7 et écran de 8 pouces, MediaTek Helio P22T et caméra arrière de 5 MP pour la M8. Cette dernière sera également dotée d’une connectivité 4G, en option.

Quant à la Tab P11 Plus, elle sera vendue à partir de 299€ et bénéficiera d’un MediaTek Helio G90T couplé à 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage, tout comme la Yoga Tab 11. Elle bénéficiera également d’un écran IPS de 11 pouces, de quatre haut-parleurs proposant le son Dolby Atmos, et pourra être couplée avec un clavier Lenovo, en option.