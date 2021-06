Le rover chinois Zhurong fait un selfie sur Mars

Il n'y a pas que la NASA qui a un pied sur Mars. L'administration spatiale chinoise est également présente avec le rover Zhurong, qui s'est posé sur la planète rouge au mois de mai. Le robot a posté de nouvelles images impressionnantes.

© CNSA

Si Perseverance a fait les gros titres de l’actualité depuis son atterrissage sur la planète Mars, il ne faudrait pas oublier pour autant la présence sur place de Zhurong, le rover chinois, qui est arrivé dans une relative discrétion le 14 mai sur la planète rouge. Depuis, les deux robots rivalisent d’images spectaculaires, et Zhurong a fait fort cette semaine.

Images saisissantes de Mars

L’administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a partagé plusieurs clichés et une vidéo de l’environnement immédiat du robot. Une en particulier a fait le tour des réseaux sociaux, on y voit ce qu’il faut bien appeler un selfie de Zhurong et en arrière-plan, de son atterrisseur. L’image a été réalisée par une caméra sans fil déposée à cet endroit par le rover. Ce dernier est ensuite retourné auprès de l’atterrisseur pour prendre la pose !

Et ça n’est pas tout, Zhurong a aussi capturé un panorama des environs, on y voit la terre ocre caractéristique de Mars jusqu’à l’horizon. Un panorama saisissant qui dévoile l’atmosphère régnant sur la planète rouge.

Panorama of 360 degrees. Enjoy the scene viewed by #Zhurong rover. View by yourself: https://t.co/GYMGcZgyER Credit: weibo: Steed的围脖 pic.twitter.com/2BFgFSbFi9 — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) June 11, 2021

Zhurong a atterri dans Utopia Panitia, une zone située dans l’hémisphère nord, après plusieurs « minutes de terreur » avant de parvenir à se poser sur la terre ferme. La sonde Tianwen-1, qui embarquait le rover et son atterrisseur, a décollé du site de Wenchang, dans la province du Hainan, le 23 juillet dernier.