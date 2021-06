Un iPad Pro géant dans les cartons d’Apple ?

Le prochain iPad Pro pourrait introduire une toute nouvelle taille d’écran. Néanmoins, il ne faudrait pas attendre ce modèle avant 2023.

© JDG

L’iPad Pro est aujourd’hui la tablette la plus grande proposée par Apple. Proposée dans une déclinaison de 12,9 pouces, cette large taille d’écran remporte notamment l’adhésion des graphistes et autres dessinateurs qui peuvent profiter de l’équivalent d’une feuille A4, ou tout simplement des utilisateurs qui aiment les (très) grands écrans. Et pour ceux qui seraient toujours limités par l’écran du plus grand modèle d’iPad, préparez-vous à craquer le compte en banque : Apple prévoirait un iPad Pro géant.

Un écran de 14 ou 16 pouces ?

D’après Mark Gurman de Bloomberg, généralement bien informé, la firme de Cupertino plancherait sur une version géante de l’iPad Pro. Le journaliste de Bloomberg imagine un écran de 14 voire de 16 pouces, même s’il ne dispose d’aucune information précise au sujet de la taille des futures dalles de ces iPad Pro. La Pomme serait en effet encore en train d’expérimenter diverses tailles d’écran, donc rien n’est sûr à ce stade. Il semblerait néanmoins probable que la firme utilise les mêmes dimensions que sur ses futurs MacBook Pro, qui pourraient justement proposer des dalles de 14 et de 16 pouces.

Toujours selon Gurman, ces nouveaux modèles ne devraient pas voir le jour avant au moins deux ans, Apple ne prévoyant pas de renouveler sa tablette haut de gamme avant 2023. La firme de Cupertino en profiterait néanmoins pour revoir sa copie de fond en comble. Ce nouveau modèle pourrait ainsi introduire un nouveau châssis, et, selon de précédentes rumeurs, un dos en verre permettant la recharge sans fil et même la recharge inversée.