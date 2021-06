NieR Reincarnation arrive sur iOS et Android le mois prochain

Le dernier titre de la franchise NieR aura bien droit à une date de sortie internationale, mais pas dans toutes les régions du monde pour le moment.

© Square Enix

NieR Reincarnation, le dernier opus de la saga créée par Square Enix, a finalement droit à une date de sortie en dehors du Japon après plusieurs mois sans réponse de ce côté-là de la part du studio. En effet, un an après que le jeu ait été annoncé, Square Enix n’avait communiqué que la date de sortie japonaise du titre, laissant le reste du monde dans le flou le plus total.

Alors qu’une nouvelle bande-annonce de cinématique a été dévoilée, en anglais cette fois-ci, le studio a finalement annoncé que NieR Reincarnation sera disponible le 28 juillet pour une sortie internationale partielle sur iOS et Android. Seules les régions Nord-Américaine, Européenne et Coréenne ont été confirmées pour le moment. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en France sur le Google Play Store pour les appareils Android et sur l’App Store pour les appareils iOS.

Tous les joueurs inscrits avant le 28 juillet pourront bénéficier de cadeaux in-game qu’ils recevront dès le lancement du jeu. Quant au synopsis du jeu, Square Enix a indiqué: