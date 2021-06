Nintendo Switch : Kazuya de Tekken arrive dans Super Smash Bros. Ultimate

Vous pourrez très bientôt incarner le maître des arts martiaux, mais sachez qu’il sera l’avant-dernier invité à rejoindre le jeu de Nintendo.

© Nintendo

Lors du Nintendo Direct diffusé à l’E3 2021, Nintendo avait annoncé que Kazuya Mishima, célèbre combattant de la franchise Tekken, allait bientôt arriver dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate au travers d’un DLC spécial contenant le personnage jouable, mais pas que. Celui-ci sera disponible dès le 30 juin prochain et il contiendra un stage (Mishima Dojo), près d’une quarantaine de pistes musicales ainsi qu’une nouvelle route dans le mode de jeu classique.

Dans une vidéo de présentation, Masahiro Sakurai, directeur de la franchise Super Smash Bros., est revenu sur tous les types d’attaques du personnage et en a même profité pour jouer un peu afin de démontrer sa puissance en situation de combat réel. Cela lui a non seulement permis d’énumérer tous les combos possibles ainsi que la playlist qui sera disponible, mais aussi de dévoiler une information majeure concernant le futur du titre.

En effet, Masahiro Sakurai a discrètement glissé lors du live que le personnage qui sera introduit avec le pack de combattant numéro 11 sera le dernier du jeu. Kazuya Mishima fait actuellement partie du pack de combattant numéro 10, ce qui fait de lui l’avant-dernier combattant à rejoindre l’arène de Super Smash Bros. Ultimate.

On espère une belle surprise de la part de Sony pour ce dernier champion

Ces deux packs, tout comme les packs 6, 7, 8 et 9, peuvent être achetés séparément ou ensemble via le Fighter Pass Volume 2. En ce qui concerne le dernier combattant, il y a fort à parier qu’il sera annoncé et rendu disponible d’ici la fin de l’année 2021, bien qu’aucune date précise n’ait été confirmée à ce jour. Nintendo n’a rien révélé par rapport à son identité pour le moment et il faudra être patient, des nouvelles arriveront sûrement dans les prochains mois.

Pour rappel, chaque pass de combattant est vendu au prix unitaire de 5,99€ et le Fighter Pass Volume 2 est disponible au prix de 29,99€, pour un total de 6 combattants et beaucoup d’autres récompenses. Super Smash Bros. Ultimate est quant à lui toujours affiché au prix de 69,99€ sur le Nintendo e-shop.