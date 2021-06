YouTube va ouvrir une salle de spectacle à Hollywood

La plateforme va construire son “Youtube Theater” avec plus de 6 000 sièges et trois étages. Il devrait être inauguré au plus tard à la fin de l’année 2020.

© YouTube

À l’heure où la majeure partie des géants de la tech se cantonnent pour l’instant aux événements virtuels, au point que certaines marques refusent même les participations en présentiel, YouTube prépare la réouverture du monde et annonce la construction d’une immense salle de spectacle. Situé à Los Angeles, cet imposant dôme devrait accueillir une salle de concert avec près de 6 000 sièges. Pour permettre à tous d’en profiter, même lorsqu’ils n’ont pas pu décrocher une place pour un concert par exemple, Google a également prévu un écran géant disposé à l’extérieur.

Avec cette nouvelle infrastructure, Youtube espère élargir son offre avec des retransmissions en direct de performances comme des concerts ou des spectacles. Le but est bien évidemment pour la filiale de Google de vendre de nouveaux espaces publicitaires et de capitaliser sur l’absence de concerts depuis plus d’un an, pour faire recette. Selon Engadget, plusieurs artistes sont déjà engagés à jouer dès cette année ou l’année prochaine. Ainsi, on devrait retrouver Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd et Marina Diamonds.

Les géants de la tech investissent l’évènementiel

Après un an d’annulation de rassemblement, les géants de la tech s’investissent de plus en plus dans le domaine du présentiel. Alors que Netflix va organiser son premier festival d’humour, qui devrait se dérouler l’année prochaine, YouTube pourrait suivre le même chemin et utiliser ce nouveau lieu pour organiser des conventions, des concerts, des salons ou pourquoi pas des compétitions de gaming.