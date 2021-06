Les Nothing ear (1) c’est pour le 27 juillet 2021

Après de nombreux teasings, Nothing vient d'annoncer que ses ear (1) seront officialisés le 27 juillet prochain.

© Nothing

Mine de rien, ça fait déjà près de six mois qu’on entend parler de Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus. Mais jusqu’à aujourd’hui, tout était encore flou mais cela devrait changer rapidement puisque la nouvelle marque vient d’annoncer que ça sera le 27 juillet prochain que seront annoncés les Nothing ear (1), des écouteurs true wireless qui proposeront aux utilisateurs une expérience sonore pure, selon Nothing.

Comment est né Nothing

Pour rappel, c’est en octobre 2020 que Carl Pei annonçait son départ de OnePlus, entreprise qu’il avait lui-même fondée en 2013. Et c’est en janvier dernier qu’était lancé Nothing, une nouvelle marque de high-tech avec laquelle le nouveau CEO souhaite insuffler « un air de nouveauté » selon ses propres paroles. Nothing a donc pu lever pas moins de 7 millions de dollars de fonds en décembre dernier, et de compter parmi ses bienfaiteurs Steve Huffman (le CEO de Reddit), Kevin Lin (un des cofondateurs de Twitch), Tony Fadell (inventeur de l’iPod) ou encore Casey Neistat (vidéaste et YouTubeur).

A suivi en février dernier une nouvelle levée de 15 millions de dollars de la part de GV (Google Ventures), un important fonds de placement du groupe Alphabet destiné à parier sur les jeunes entreprises. Mais ce n’est pas tout, puisque Nothing en a profité pour racheté Essential, l’entreprise fondée par Andy Rubin, co-créateur d’Android. Ce qui laisse présager la stratégie de Nothing de créer tout un écosystème de produits hi-tech en commençant donc par les Nothing ear (1).

Une association avec Teenage Engineering

Pour développer ses ear (1), Nothing s’est associé à la société suédoise, Teenage Engineering. Les deux entreprises affirment s’inspirer des choses de la vie quotidienne pour imaginer ces écouteurs sans fils, “comme la pipe à tabac d’une grand-mère”. Reste à espérer que Nothing réussira son pari. Il faut dire que Carl Pei n’a cessé de vanter les mérites de sa société, au travers de différents communiqué. Il disait en janvier dernier, “Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air de nouveauté.”