C’est rare, la Nintendo Switch est soldée ! Profitez-en vite

Envie d’une chouette console portable (mais pas que) pour cet été, vous devriez pour profiter des soldes. Particulièrement demandée, la Nintendo Switch est rarement, voire très rarement, en promotion, mieux vaut donc ne pas passer à côté lorsque c’est le cas même quand elles ne semblent pas énormes au premier abord. C’est justement ce que fait Cdiscount pour les soldes : grâce à son coupon de réduction “MOINS25EUROS“, vous pouvez économiser 25 euros sur la console de Nintendo, soit un peu de moins de 10%, pour tomber à 274,99 euros.

Nintendo Switch : une console hybride immanquable

Vous connaissez très certainement la Switch. Forte de son succès critique et commercial, la console de Nintendo n’est désormais plus vraiment à présenter. Rappelons simplement quelques éléments importants qui font justement le sel de cette console. La Switch a pour principale particularité de pouvoir être utilisée à la fois comme une console de salon et comme une console portable.

Chez vous, la console pourra se loger dans son dock permettant de diffuser l’image sur votre TV, il suffira de la sortir de son emplacement pour l’emmener avec vous et reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée… et inversement. La manette suit une logique similaire, elle est divisée en deux parties appelées Joy-Con gauche et droit. Ils viendront se glisser de part et d’autre de la console en mode portable ou dans un support ressemblant à une manette plus classique en mode sédentaire.

Précisions que la promotion concerne bien le “nouveau modèle” de Switch. Cette version, en réalité identique au niveau des performances, a pour seule différence une autonomie améliorée par rapport au modèle sorti initialement. C’est un avantage indéniable si vous pensez utiliser la console en mode “portable” régulièrement, notamment sur des jeux gourmands comme Zelda : Breath the Wild ou toute la série des Mario.

Ce sont des classiques immanquables à acheter sur Switch, mais vous trouverez aussi d’autres titres de grande qualité, sans oublier les nombreux jeux indépendants disponibles sur le magasin en ligne Nintendo e-shop. On pense notamment à un titre comme Hadès qui est une vraie réussite vidéoludique sur toutes les plateformes, mais avec très clairement une saveur particulière sur Switch.

