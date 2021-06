L’Apple Watch Series 6 est à un prix immanquable pour les soldes

Si vous avez envie de vous remettre au sport durant l'été, faites-le accompagnée de l'Apple Watch 6. La Fnac fait une belle remise pour les soldes.

L’été arrive, l’occasion de se remettre au sport et de prendre soin de son corps, surtout après avoir passé du temps chez soi. Pour vous accompagner dans votre jogging, vos balades à vélo ou vos séances de natation, l’Apple Watch 6 est justement en promotion pour ces soldes d’été. La Fnac brade la dernière montre d’Apple à des prix très intéressants puisqu’elle perd 60 euros chez le marchand français. Cela donne :

Des réductions franchement sympathiques pour ces montres considérées aujourd’hui par beaucoup comme les meilleures smartwatch du marché. Et comme toujours avec les produits Apple, il est important de saisir les offres quand elles apparaissent, car ces dernières sont relativement rares. C’est particulièrement vrai pour des produits récents comme ces Apple Watch 6 puisque ce sont les dernières montres d’Apple en date.

Apple Watch Series 6 : tout ce que l’on attend d’une smarwatch

Montre connectée haut de gamme, l’Apple Watch 6 embarque toutes les technologies nécessaires pour devenir un compagnon du quotidien et de vos séances de sport. Compagnon du quotidien grâce à un design particulièrement réussi et élégant. Peu importe votre tenue, elle saura parfaitement s’intégrer à votre style. Avant même de parler technique, c’est bien cette élégance qui a participé au succès des Apple Watch au point d’être désormais l’une des montres (connectées ou non) les plus vendues au monde.

Pour ce qui est de la configuration technique désormais, l’Apple Watch Serie 6 embarque un écran OLED de 40 ou 44 mm en fonction de la taille choisie. Cet écran d’excellente qualité possède également une fonction Always-On pour afficher l’heure en permanence sans avoir un impact trop sensible sur l’autonomie. Si cela vous préoccupe, vous pourrez bien évidemment désactiver la fonction pour passer — un peu — moins souvent par la case recharge.

Si les Apple Watch sont aussi populaires, c’est aussi parce que la marque à la pomme a fait de la santé son cheval de bataille. Au fil des années, Apple a su améliorer sa copie pour proposer de plus en plus de fonctionnalité liée à la santé. Au point même que l’Apple Watch a permis de sauver des vies en détectant des problèmes de santé avant même que l’utilisateur ne se rende compte qu’il y a effectivement un problème. C’est rendu possible grâce aux multiples capteurs présents dans la montre.

Vous trouverez notamment dans l’Apple Watch Series 6 un capteur ECG qui vous permet de réaliser un électrocardiogramme pour détecter certains troubles cardiaques. Elle possède également un nouveau capteur de taux d’oxygène dans le sang (SPO2), ou encore des fonctionnalités de suivi du sommeil en détail. Quant au sport, la Series 6 fait aussi fort. Vous pouvez fixer des objectifs et enregistrer tous vos entrainements et la montre connectée est capable de suivre un très grand nombre d’activités différentes. On pourra par exemple citer la course à pied, le basket, encore de la natation. Ce dernier est au menu grâce à l’étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur et cela vaut aussi bien pour l’eau claire que l’eau salée. Dans ce dernier cas, on recommandera tout de même un rinçage après utilisation pour s’assurer que le sel ne viendra pas corroder certains éléments au fil du temps.

En matière de performance, l’Apple Watch Series 6 se dote de la puce S6, le plus récent processeur dédié aux montres connectées et conçu par la marque. Plus globalement, cette nouvelle version est 20% plus rapide que le modèle précédent – qui était pourtant déjà puissant. On rappelle aussi qu’une récente mise à jour vous permet de déverrouiller votre iPhone en quelques secondes même quand vous portez le masque, une preuve supplémentaire de l’intérêt de l’écosystème Apple. Si vous avez d’autres appareils de la marque, c’est l’objet qu’il vous faut.

