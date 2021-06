Une voiture volante réussit le premier trajet interurbain

Entre la voiture et l’avion, pourquoi choisir ? Cette semaine, un engin hybride est parvenu à relier les villes de Nitra et de Bratislava en Slovaquie.

© Klein Vision

Il faut bien avouer que si Retour vers le futur nous prédisait l’avènement des voitures volantes en 2015, la réalité nous a vite rattrapé. À l’horizon 2022, toujours pas d’engins volants dans le ciel, même si quelques innovations sont quand même à saluer. Ainsi, on a pu voir cette semaine le premier vol interurbain d’une voiture volante. Après plus de quarante heures de vols d’essai, l’AirCar mise au point l’année dernière par la société Klein Vision est en effet parvenue à relier les villes de Nitra et de Bratislava, en Slovaquie. Un trajet d’à peine 90 km, qui aura nécessité 35 minutes de vol et pas mal d’entraînement.

Voiture et avion

Si elle ne ressemble pas vraiment à la mythique DeLorean de Marty McFly, la AirCar de Klein Vision bénéficie d’un design pour le moins bien pensé. Le modèle, encore en phase de pré-production bénéficie en effet d’une hélice à l’arrière, ainsi que d’ailes capables de se replier en quelques minutes seulement pour transformer le véhicule en voiture presque classique. Équipé d’un moteur de BMW 160 chevaux, l’engin est ainsi capable de voler jusqu’à 300 km/h, avec une autonomie de 965 km. Il fonctionne avec du carburant classique a aussi précisé l’entreprise, et sa stabilité et sa maniabilité le rendent accessible à n’importe quel pilote amateur. Avant de connaître l’avènement des voitures volantes, la prochaine étape de la mobilité urbaine pourrait bien être hybride.