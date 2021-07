Apple : comment installer la bêta publique d’iOS 15 sur votre iPhone ?

Apple vient de délivrer les premières bêtas publiques de ses nouvelles versions logicielles présentées lors de la WWDC.

Au cours de la conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple a levé le voile sur les futures versions de ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac. Néanmoins, seuls les développeurs pouvaient y avoir accès… jusqu’à maintenant.

Apple vient en effet de lancer la toute première bêta publique pour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8, l’occasion de tester les nouveautés en avant-première avant le lancement des versions finales cet automne. On vous montre la marche à suivre pour installer la bêta d’iOS/iPadOS 15 sur votre iPhone ou iPad.

Comment installer iOS/iPadOS 15 ?

Tout d’abord, il convient de vous mettre en garde : ces premières bêtas peuvent se montrer instables et comporter de nombreux bugs. En définitive, il ne vaut mieux pas les installer sur vos appareils principaux sous peine de devoir passer l’été avec un appareil qui peut se mettre à planter subitement, quand ce n’est pas l’autonomie qui fondra bien plus vite que d’habitude.

Si vous souhaitez tout de même sauter le pas, rendez-vous sur le programme de logiciels bêta d’Apple via Safari sur votre iPhone ou iPad et inscrivez-vous avec vos identifiants Apple. Prenez bien le soin de suivre les conseils prodigués par la Pomme, notamment de sauvegarder votre appareil.

Ensuite, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone/iPad, et vous devriez voir apparaître le profil bêta en haut de page. Une fois celui-ci téléchargé, redémarrez votre appareil, puis rendez-vous à nouveau dans les Réglages de votre appareil, cette fois-ci dans l’onglet Général, puis Mise à jour logicielle. La mise à jour vers iOS 15 ou iPadOS 15 devrait vous y être proposée. Par la suite, le processus est exactement le même qu’avec une mise à jour lambda.

Bien sûr, assurez-vous d’avoir un appareil compatible. Voici la liste complète des terminaux pris en charge par iOS 15 et iPadOS 15 : iPod Touch (7e génération), iPhone SE (1ère génération et 2ème génération), iPhone 6S et 6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone 8 et 8 Plus, iPhone X, XR, XS et XS Max, iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Côté iPad : iPad Pro 12.9 pouces (toute génération) iPad Pro 11 pouces (toute génération), iPad Pro 10.5 pouces, iPad Pro 9.7 pouces, iPad (de la cinquième à la huitième génération), iPad Mini (de la quatrième à la cinquième génération), iPad Air (de la deuxième à la quatrième génération).