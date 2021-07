Adidas s’associe à One Punch Man dans une nouvelle paire de sneakers

En collaboration avec l’enseigne californienne BAIT, Adidas revient cet été avec une nouvelle paire de Montreal 6 aux couleurs de Saitama, le héros de One Punch Man.

Entre Adidas et la pop culture, c’est une grande histoire d’amour. L’entreprise a rapidement compris que les fans étaient prêts à investir beaucoup (trop) d’argent dans des éditions limitées dédiées à leurs licences préférées. Après de multiples partenariats avec LEGO, mais aussi avec les X-men de Marvel, ou encore les héros déjantés de la série South Park, l’équipementier vient de dévoiler une nouvelle paire de sneakers à l’effigie de Saitama, le personnage principal du manga One Punch Man.

Le sens du détail

Comme toujours lorsqu’Adidas présente une nouvelle collaboration, le sens du détail a été poussé loin sur cette nouvelle édition de la mythique Montreal 76. On retrouve le corps de la basket en jaune moutarde et rouge, les couleurs du costume de Saitama. Sur la languette, la marque a imprimé un portrait du héros chauve, et l’arrière de la semelle est floqué du nom de la licence. Le détail le plus intéressant reste sans doute l’illustration présente sur les semelles intérieures, qui montre le superhéros en pleine attaque. Cette paire inédite s’accompagne aussi d’un t-shirt et d’un sweat assortis.

Prix et disponibilité

Proposée à 120€ (sans compter les frais d’envoi et de douane), cette nouvelle paire de sneakers estampillée One Punch Man est sortie officiellement hier, le 30 juin dernier. Elle n’est pas encore en rupture de stock, mais on vous conseille quand même de ne pas trop tarder si le produit vous intéresse. D’autant plus que comme souvent dans le monde impitoyable de la sneaker, votre portefeuille seul ne suffira pas. Il vous faudra aussi une sacrée dose de chance pour être tiré au sort parmi les clients potentiels.