Bientôt des publicités dans les jeux vidéo ?

Que vous soyez pour ou contre les publicités dans les jeux vidéo, il semble que la transition soit déjà en marche sur consoles.

© Kamil S / Unsplash

PlayerWON, qui fait partie de la firme publicitaire Simulmedia, pourrait chambouler le monde vidéoludique grâce à un système de publicités intégrées. L’entreprise aurait d’ailleurs déjà signé avec des studios tels qu’Electronic Arts et Hi-Rez Studios afin de tester ce système sur une douzaine de jeux vidéo. Il a par ailleurs déjà été intégré au jeu Smite disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Bonne ou mauvaise idée, les publicités dans les jeux divisent

Cette nouvelle n’est pas sans rappeler l’annonce de Facebook concernant les pubs sur ses appareils Oculus Quest. L’entreprise a dévoilé que des pubs allaient être intégrées à certains jeux et applications en VR, pour un déploiement plus global dans les mois à venir. Si pour le moment la publicité est en test sur les appareils d’Oculus, la nouvelle n’a pas fait l’unanimité et a été vivement critiquée par les utilisateurs du casque VR.

Il est également bon de rappeler qu’une branche du secteur vidéoludique est déjà très touchée par les publicités et il s’agit des jeux mobiles. La très grande majorité, si ce n’est la totalité, des jeux mobiles gratuits ont recours à un modèle de financement par publicités que ce soit sous la forme de pop-up ou de vidéos à visionner.

Un concept intrusif mais récompensé

C’est d‘ailleurs sur ce modèle que se base le système de PlayerWON. Les joueurs sur consoles pourront bientôt visionner de courtes publicités qui durent entre 15 et 30 secondes et qui leur permettront d’accéder à des récompenses in-game, telles que de l’argent virtuel, de l’énergie ou encore des avatars et des tenues. Si cela pourrait avoir un certain sens sur les jeux gratuits, qui ont déjà un modèle économique dépendant des micro-transactions, on se demande quelle légitimité il y aurait à implémenter des publicités à un jeu payant.

Si les consoles ont pu échapper aux publicités pendant plusieurs années, il semblerait que cela risque de changer, même si on peut noter une appréhension conséquente. En effet, les joueurs sur Smite ont déclaré à 22% être prêts à acheter un jeu avec publicités, ce qui nous laisse 78% de sceptiques et de personnes défavorables à ce concept. De plus, seulement 11% des joueurs « accepteraient de payer pour avoir accès à des récompenses s’ils regardent des publicités leur donnant également des récompenses ».