Twitch : les Séances Ciné arrivent sur iOS et Android

Twitch vient d’annoncer l’expansion de sa fonctionnalité Séances Ciné sur appareils mobiles iOS et Android. Les Séances Ciné, ou Watch Parties en anglais, permettent aux abonnés Amazon Prime Video de regarder et de partager leurs séries et films préférées directement l’application Twitch sur ordinateur ou via les navigateurs web. Cela vous permet aussi de partager vos réflexions et participer à des débats dans le chat à propos de la série ou du film visionné.

Watch Parties are now rolling out on an Android or iOS device near you.

To learn more about Watch Parties, including how to host your own, check out the help article at https://t.co/YvqLMCD5c6. pic.twitter.com/5aQC9It02G

— Twitch (@Twitch) June 30, 2021