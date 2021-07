TikTok : vous pourrez bientôt partager des vidéos de 3 minutes

TikTok va jouer les prolongations. La plateforme, qui misait jusqu’alors sur des formats ultra-courts, revoit sa copie. Elle offre désormais la possibilité à tout un chacun de partager des vidéos de trois minutes.

© Hello I'm Nik 🎞 / Unsplash

TikTok a révolutionné l’univers des réseaux sociaux en misant sur des formats ultra-courts. La plateforme chinoise détenue par Bytedance aura rapidement été imitée par ses concurrents directs, comme Instagram et plus récemment YouTube avec ses Shorts. Mais pour se diversifier et favoriser la création, TikTok s’apprête à revoir sa copie. Après une phase de test en décembre dernier, qui ne concernait qu’une petite partie des utilisateurs du réseau social dont les créateurs de contenus les plus populaires, TikTok s’apprête à offrir à tous la possibilité de partager des vidéos de 3 minutes. C’est trois fois plus que le temps maximum autorisé actuellement.

Concurrencer YouTube ?

Dans l’univers des applications vidéos, les différents acteurs jouent des coudes. Si YouTube, est encore largement première au classement des plateformes les plus populaires, TikTok n’a visiblement pas encore dit son dernier mot. En permettant à tout un chacun de partager des vidéos plus longues, et donc plus construites, la plateforme espère sans doute attirer de nouveaux créateurs de contenus et leurs communautés respectives. Ce format de 3 minutes pourrait particulièrement intéresser les amateurs de tutos et de recettes de cuisine par exemple. Cela évitera aussi sans doute à certains internautes de partager leurs vidéos en deux séquences distinctes pour respecter la limite d’une minute.

Reste à voir désormais si la nouvelle stratégie de TikTok fera recette. Pour rappel, on estime que 11 millions de Français utilisent TikTok chaque mois. C’est une croissance exponentielle donc pour le réseau social qui était utilisé par (seulement) 4,4 millions de Français en juin 2019.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que pour une poignée d’utilisateurs en France. Elle devrait être déployée plus globalement dans les prochaines semaines. Gardez l’œil ouvert donc.