Richard Branson s’envolera dans l’espace le 11 juillet

Virgin Galactic semble déterminé à mettre un coup d’accélérateur ces derniers temps. L’entreprise de tourisme spatial a annoncé qu’elle allait emmener son fondateur Richard Branson à bord de son prochain vol d’essai. Il s’envolera donc le 11 juillet prochain – soit une grosse semaine avant Jeff Bezos, qui attendra le 20 juillet.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021