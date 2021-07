Dune : la France va découvrir le film plus d’un mois avant les États-Unis

Alors qu’outre-Atlantique les spectateurs devront attendre plus longtemps avant de découvrir Dune, Warner Bros annonce que la date de sortie française reste inchangée. Rendez-vous donc le 15 septembre prochain.

La rentrée s’annonce chargée pour les salles obscures. Après plusieurs mois de fermeture, la programmation des cinémas n’a jamais été aussi chargée. Pour éviter la concurrence avec le nouveau James Bond : Mourir peut attendre, Warner Bros a décidé de repousser encore un peu la sortie du long-métrage Dune sur le grand écran. D’abord prévu pour le 1er octobre outre-Atlantique, il arrivera finalement le 22 octobre prochain. C’est donc la troisième fois que le film, promis à une sortie en salle en décembre 2020, mais retardé à cause de la pandémie, change de date.

Si le sort du film dans l’Hexagone n’avait pas encore été acté, Warner Bros France vient de trancher sur Twitter. Le film sortira à la date prévue, pour le plus grand bonheur des fans français de Frank Herbert. Il sera également présenté au public lors de la Mostra de Venise.

Sortie de #Dune, réalisé par Denis Villeneuve :

🇺🇸 22 octobre 2021

🇫🇷 15 septembre 2021 En France, le film ne change pas de date ! Rendez-vous à la rentrée ✌ pic.twitter.com/jAPnBGrS14 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) July 5, 2021

Dès le 15 septembre prochain, donc, il sera possible de découvrir cette nouvelle adaptation avec Timothée Chalamet au casting. L’acteur incarnera Paul Atréides, qui après avoir été trahi par l’Empereur Shaddam IV, va venger sa famille et reconquérir la planète Dune. Il donnera la réplique à Oscar Isaac (Star Wars : l’Ascension de Skywalker), Rebecca Ferguson (Mission Impossible : Rogue Nation), Jason Momoa (Aquaman). Zendaya (Spider-man : Far from home) et Josh Brolin (Deadpool 2) seront également de la partie.

À la réalisation, Denis Villeneuve succède à David Lynch. Le réalisateur de Blade Runner 2049 et Premier Contact s’est associé à Hans Zimmer pour la musique originale. Le célèbre compositeur prend la relève de Brian Eno, qui avait signé la partition du premier film avec Kyle MacLachlan.

À noter que le film sera la première partie de la saga, qui devrait se décliner en deux chapitres. Aucune information sur ce deuxième volet n’a encore été partagée par Warner Bros.