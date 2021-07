Pozzz : la première pochette intelligente pour réguler son temps d’écran

L'entreprise française Genius Objects a imaginé Pozzz, une pochette éducative connectée à une application qui permettent de suivre et réguler l'usage des smartphones. L’objectif ? Responsabiliser les plus jeunes sur leur temps d’écran grâce à un système de gamification qui récompense la régularité des pauses. POZZZ se positionne comme un outil de médiation digitale entre l’enfant et les parents.

© Genius Object

Véritable enjeu de société, le rapport aux écrans peut perturber le climat à la maison. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les adolescents passeraient près de 5h par jour à 11 ans et plus de 8h par jour à 15 ans devant les écrans. Un chiffre qui fait froid dans le dos quand on connaît les conséquences des écrans sur la santé, le bien-être et le développement du cerveau. Dans ce contexte, Genius Objects a imaginé une solution ludique qui permet de mesurer et de récompenser les moments de pause passés loin du smartphone.

Lorsque l’enfant range son téléphone dans sa pochette, il déclenche le début d’une pause – 15 minutes minimum pour que celle-ci soit comptabilisée. Les parents fixent les règles puis, en fonction du temps passé loin de son écran, et de la fréquence de ses pauses, l’enfant gagne des points et des trophées, qui peuvent ensuite faire l’objet de récompenses. L’application permet aux parents de paramétrer les objectifs de chaque enfant, de constater leur progrès et de récompenser les bons usages.

Cette pochette connectée se ferme par un zip équipé d’un capteur électronique breveté à l’international. Chaque ouverture/fermeture est enregistrée par une application mobile. Si l’enfant décide d’ouvrir le zip, il met fin à sa pause : le temps de déconnexion est terminé et comptabilisé sur le tableau de bord des parents, l’enfant, de son côté, est récompensé et encouragé.

Depuis la fin du confinement, plus de 100 familles ont testé le prototype de Pozzz avant d’en valider le concept. Les équipes de designers et d’ingénieurs de Genius Objects se sont appuyées sur les précieux retours des bêta-testeurs pour renforcer les capacités du produit et pallier les éventuelles ruses. Pour financer la production de ses premiers modèles, Genius Objects a lancé début mai une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui a atteint son objectif avec plus de 20 000€ récoltés et 500 pochettes vendues.

Après ce départ très prometteur et l’ouverture de la boutique en ligne, Genius Objects planche déjà sur un autre modèle, plus grand, pouvant accueillir des tablettes et consoles de jeu ainsi que des déclinaisons haut-de-gamme, conçues avec des créateurs ou des marques de prêt-à-porter.

Pozzz est disponible à la vente (en Jaune rose orange kaki et bleu) au prix de 59 euros (offre de lancement à 49 euros), et il existe un pack famille contenant 3 Pozzz à -25%, livraison standard offerte.