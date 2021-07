E-sport : FaZe clan suspend quatre joueurs pour une arnaque aux cryptomonnaies

Décidément, faire profil bas ne fait résolument pas partie de l’ADN du FaZe Clan. L’écurie e-sport a récemment puni quatre de ses joueurs pour une escroquerie supposée aux cryptomonnaies. L’un d’entre eux (Kay) a été renvoyé, tandis que les trois autres (Nikan, Jarvis et Teeqo) s’en tirent avec une suspension “jusqu’à nouvel ordre”. Tous ont fermement nié avoir voulu causer du tort, et expliquent ne pas avoir été au courant. Kay a par exemple fait amende honorable sur Twitter, expliquant qu’il avait simplement été naïf.

I want you all to know that I had no ill intent promoting any crypto alt coins. I honestly & naively thought we all had a chance to win which just isn’t the case. I didn't vet any of this with my team at FaZe and I now know I should have.

— FaZe Kay (@FaZeKay) June 27, 2021