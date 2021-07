Qualcomm veut faire oublier la puce M1 d’Apple

Le fondeur de San Diego espère bien créer une puce pour ordinateur capable de rivaliser avec le M1 d’Apple.

© Qualcomm

En fin d’année dernière, Apple a mis tout le monde d’accord avec son M1, sa première puce maison pour ordinateur. Dernièrement, la firme l’introduisait sur sa dernière génération d’iPad Pro, ou encore sur son iMac 24″, et elle s’est montrée parfaitement à l’aise sur tous ces supports.

Aujourd’hui, si Apple semble avoir les yeux rivés sur l’avenir et une probable puce M1X destinée à équiper ses machines haut de gamme, ses concurrents espère bien venir jouer les trouble-fêtes avec des rivaux au M1. Le fondeur à l’origine des Snapdragon de nos smartphones, Qualcomm, compte bien rivaliser avec Apple sur le marché des puces pour ordinateurs… grâce aux ingénieurs ayant participé au développement du M1 !

Leader sur mobile… et bientôt sur ordinateur ?

Cristiano Amon, nouveau PDG de Qualcomm, vient de détailler les plans de l’entreprise et sa volonté de proposer une puce plus performante et économe que l’Apple M1. Pour ce faire, le fondeur va notamment s’appuyer sur l’expertise d’anciennes têtes pensantes d’Apple, qui avaient quitté la Pomme pour fonder NUVIA. Ça tombe bien : cette société a été rachetée par Qualcomm en début d’année, pour près de 1,4 milliards de dollars.

Du côté des puces pour smartphones — secteur sur lequel Qualcomm est déjà un leader — Cristiano Amon explique que, malgré les tensions politiques actuelles entre les États-Unis et la Chine, Qualcomm maintient sa croissance dans l’Empire du milieu. Le nouveau PDG de la firme explique même que les sanctions qui pèsent toujours contre Huawei représentent une certaine opportunité pour Qualcomm.