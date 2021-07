ROCHER MISTRAL : ouverture du parc à thème immersif provençal

Depuis le 1er juillet, le parc ROCHER MISTRAL accueille des visiteurs au château de la Barben. Situé entre Aix-en-Provence et Arles, ce château est le plus ancien de Provence.

© rochermistral

Un an de travaux et 30 millions d’euros d’investissement ont permis à ce parc culturel et patrimonial dédié à la Provence d’ouvrir ses portes et d’accueillir près de 700 visiteurs pour ce premier jour d’ouverture. 7 spectacles quotidiens, un marché provençal et deux restaurants assurent une immersion spectaculaire et inédite dans l’histoire et la culture provençale.

« Forbin, le chevalier de la Royale »

Dans les entrailles du château, le visiteur suit les aventures de Forbin, un aventurier audacieux dont la famille fut propriétaire du château pendant près de cinq siècles.

« La révolte des Cascavèu »

Alors que la peste ravage Aix-en-Provence, Richelieu, ministre du roi Louis XIII, veut centraliser à Paris la collecte des impôts. Cette décision provoque la colère des Aixois. Dans toute la Provence, les révoltes éclatent, le château de la Barben n’est pas épargné…

L’expérience propose un voyage immersif au cœur de cette révolte. Le visiteur, à travers les fenêtres, observe les Aixois qui assiègent le château et partage ainsi les scènes de vie et de peur des châtelains.

La scénographie de ces 2 spectacles repose sur la déambulation du visiteur à la découverte du château, pièce après pièce. Il devient ainsi spectateur d’une succession de très courtes scènes jouées en boucle par des comédiens. Tout est là pour créer une ambiance à la fois immersive et réaliste : lumières, sons, fumée, jet d’eau, dans un décor très soigné.

« La quête des bâtisseurs »

Ce videomapping nous raconte, à travers les yeux du paysan Bénezet, le destin de la Provence médiévale de l’an mil en plein chaos qui, grâce au génie des moines bâtisseurs, change de visage et rend la paix au Sud de la France. Ce Vidéomapping projeté sur les murs s’harmonisent savamment avec l’architecture de ce magnifique château. Certains jeux de lumière sont particulièrement réussis, on peut regretter que le son soit étouffé par une musique trop présente !

« Le souffle de la Provence »

Dans le regard de l’aigle de Bonelli, le visiteur découvre en 180° le paysage des Alpilles, d’Arles et d’Avignon, du Colorado provençal et des Gorges du Verdon. Un classique du genre commenté par la voix de Jean-Pierre Foucault , hélas peu audible.

« La source des querelles »

Mais la Provence, c’est aussi Marcel Pagnol mis à l’honneur à travers un spectacle interactif inspiré de « Manon des sources ». Cette pièce de théâtre en plein air nous raconte les querelles que suscite la disparition de la source d’eau du village. Les villageois, en colère, interpellent le public, le maire est obligé de réunir un conseil municipal extraordinaire avec tous les habitants pour trouver une solution. Le ton monte, les vieilles rancunes éclatent.

« Au bar de la marine »

L’hommage à Marcel Pagnol atteint son apogée avec ce spectacle nocturne où le visiteur assiste au désarroi de César et Fanny confrontés au départ en mer de Marius.

« Les Fééries du Jardin Le Nôtre »

André Le Nôtre, célèbre jardinier de Versailles, inaugure sa dernière création au château de La Barben. Un festival de musique de lumière rendu vivant par les personnages de ce bal nocturne.

A l’issue de sa visite, le spectateur ressort enchanté par cette experience unique : lieu majestueux, décor somptueux, ambiance conviviale et immersive, Il peut néanmoins regretter le peu de contextualisation historique qui lui aurait permis de s’emparer de l’histoire.

Il ne s’agit pas d’un Puy du fou provençal, comme les médias en font souvent le raccourci, mais bien d’« un spectacle polymorphe vivant, célébrant la Provence », comme l’explique Vianney d’Alençon, président et fondateur du Parc ROCHER MISTRAL.

Une très belle proposition de sortie en famille ou entre amis, à ne pas manquer si vous êtes provençal ou en vacances du côté d’Aix en Provence.

Informations