OnePlus et Oppo fusionnent OxygenOS et ColorOS

Les deux marques continuent de se rapprocher et comptent fusionner leurs interfaces logicielles.

© JDG

Il y a quelques semaines, Oppo et OnePlus annonçaient leur fusion. Les deux marques joindront désormais leurs forces, et OnePlus devient en quelque sorte une sous-marque d’Oppo. Néanmoins, malgré cette annonce et les inquiétudes de certains fans, les deux firmes n’ont pas pris le temps de donner davantage de détails sur cette fusion.

Il semblerait qu’on en ait un premier aperçu avec cette nouvelle annonce. Dans un billet de blog, OnePlus vient en effet d’expliquer que son interface logicielle, OxygenOS, allait nettement se rapprocher de l’interface d’Oppo, ColorOS. Il s’agirait « d’un changement que vous ne remarquerez probablement même pas puisqu’il agit uniquement en coulisse », note OnePlus.

Reste donc à voir quelle forme pourrait prendre ce rapprochement entre les deux marques. Depuis plusieurs années maintenant, l’interface logicielle de OnePlus s’attire en effet les compliments de nombreux utilisateurs. Au Journal du Geek, c’est d’ailleurs l’une des surcouches Android qu’on apprécie le plus parmi toutes celles disponibles.

De son côté, ColorOS ne mise pas tout à fait sur les mêmes fonctionnalités. Les deux interfaces sont proches, certes, mais la surcouche d’Oppo mise davantage sur les couleurs et les options de personnalisation. Dans son billet de blog, One Plus explique vaguement qu’il y aura une « intégration de la base d’OxygenOS et de ColorsOS », de quoi imaginer que les deux interfaces gardent leurs caractéristiques respectives mais reposent plutôt sur un tronc commun.

Davantage de mises à jour ?

Que les fans de OnePlus ou d’Oppo se rassurent : il s’agirait plutôt d’une bonne nouvelle. On pourrait notamment bénéficier d’une meilleure longévité en termes de mise à jour. OnePlus précise par ailleurs que ses fleurons bénéficieront désormais de 3 ans de mises à jour majeures et jusqu’à 4 ans de mises à jour de sécurité. Les gammes Nord et Nord CE profiteront de deux mises à jour majeures et les Nord N d’une seule mise à jour majeure.