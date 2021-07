Switch OLED : les précommandes sont ouvertes, la console est à 359€ (Fnac, Cdiscount)

Depuis ce mercredi midi, la nouvelle console Nintendo Switch OLED est disponible en précommande. Cdiscount et Fnac affichent un prix à 359 euros pour des livraisons à partir du 8 octobre.

Hier, Nintendo a officialisé en toute discrétion sa nouvelle console de jeux, la Nintendo Switch OLED. Si elle sera livrée à partir du 8 octobre prochain, vous pouvez déjà sécuriser votre console dès à présent chez certains marchands, pour être sûr d’être les premiers à mettre la main dessus.

Fnac et Cdiscount ont ouvert les précommandes depuis le milieu de la journée. Il faut compter 359 euros pour le nouveau modèle, que ce soit avec les Joy-Con Blanc ou ceux en rouge et bleu.

Précommander sur Cdiscount

Précommander sur Fnac

Alors qu’on attendait impatiemment la 4K sur la prochaine console portable de Nintendo, il n’en sera pas tant. Il faudra donc se contenter du 720p sur la console et du 1080p pour la diffusion sur un téléviseur. En revanche, le constructeur a toutefois remplacé l’écran LCD par un écran OLED pour offrir un meilleur affichage. La dalle en elle-même est aussi plus grande puisqu’elle mesure 7 pouces en diagonale. Nintendo a rogné sur les bordures noires pour conserver grosso modo les mêmes dimensions pour le boitier.

Parmi les nouveautés, la Nintendo Switch dispose aussi d’un large support ajustable pour le jeu en mode sur table, d’une nouvelle station d’accueil avec port Ethernet pour un jeu en ligne stable, de 64 Go de mémoire interne et de haut-parleurs intégrés proposant un audio amélioré pour les modes nomades (portable et sur table). Tout comme la Nintendo Switch, la Nintendo Switch (modèle OLED) permet de jouer sur un téléviseur et de partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser en multijoueur.

Notez enfin que la Nintendo Switch (modèle OLED) sortira le 8 octobre, à la même date que Metroid Dread, la suite directe de Metroid Fusion et le nouvel épisode de la saga Metroid en 2D qui a débuté avec le tout premier jeu Metroid sur NES.