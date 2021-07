Nintendo officialise la Switch OLED, en attendant la Switch Pro ?

Le constructeur japonais a enfin officialisé la version boostée de sa Switch, qui intégrera un écran OLED de 7 pouces et un écran élargi.

C’est officiel, enfin. Après des mois d’attente, Nintendo a officialisé l’arrivée de sa nouvelle console Switch. Pas de version Pro comme beaucoup l’imaginaient, le constructeur a préféré miser sur l’appellation Switch OLED pour mettre en avant son nouvel écran. Exit le format LCD de 6,2 pouces, le nouveau terminal de Big N s’offre une dalle OLED de 7 pouces en résolution 1280×720, bien loin des 4K que certains attendaient.

Au programme des nouveautés annoncées par l’entreprise, les joueurs et les joueuses pourront profiter, en plus du nouvel écran OLED, d’une nouvelle station d’accueil avec port Ethernet intégré, de 64 Go de mémoire interne et de meilleurs haut-parleurs. De son côté, la béquille de la console s’offre une nouvelle dimension, et promet désormais d’assurer plus de stabilité au terminal en mode “sur table”.

En attendant la Pro ?

Si l’arrivée d’une nouvelle Switch est attendue depuis déjà plusieurs mois par les fans, il faut bien admettre qu’au vu de la fiche technique de cette nouvelle console, on est bien loin d’une réelle version Pro. Pour autant, Nintendo n’a peut-être pas encore abandonné le projet. L’officialisation d’un modèle OLED pourrait en effet constituer un premier pas vers un modèle réellement plus performant, laissant à la firme japonaise quelques années de répit pour peaufiner un terminal digne de ce nom.

Prix et disponibilité

Annoncée aujourd’hui (6 juillet), la Nintendo Switch OLED sera commercialisée en France à partir du 8 octobre prochain, en même temps que le jeu Metroid Dead. Elle sera proposée en deux coloris différents (néon et blanc). À noter que si la console devrait gagner en performances, les Joy-Con de l’ancien modèle resteront compatibles avec la console. Cela sera d’ailleurs le cas pour tous les accessoires de la Switch actuelle.