Nintendo Switch OLED : tout ce que vous ne trouverez pas dans cette nouvelle version

Nintendo a confirmé l’absence de certaines fonctionnalités majeures dans sa nouvelle machine, ce qui devrait en décevoir plus d’un.

Suite à la discrète annonce de sa nouvelle Nintendo Switch OLED, plus communément appelée Nintendo Switch Pro depuis plusieurs mois, Nintendo s’est empressé de confirmer toutes les caractéristiques de la nouvelle machine et toutes celles que vous serez sûrs de ne pas trouver. Si vos attentes étaient hautes, attendez vous à les revoir à la baisse puisqu’un bon nombre de prédictions de la part des internautes ne se réaliseront pas.

Pas de CPU, ni plus de RAM

Tout d’abord, Nintendo a confirmé qu’il n’y aura pas de nouveau processeur. La Switch OLED gardera donc celui des autres modèles de Nintendo actuellement disponibles. Il en va de même pour la RAM qui ne sera pas augmentée. Cela indique explicitement que les performances de la console ne seront pas boostées comme beaucoup l’espéraient. Il est donc compréhensible que Nintendo ait préféré appeler cette version OLED plutôt que Pro.

Toujours pas de Bluetooth ?

Enfin, Nintendo n’a toujours pas fait mention d’une quelconque prise en charge de l’audio en Bluetooth ni dans la vidéo de présentation de la machine, ni sur la page dédiée à la Switch OLED. On peut donc s’imaginer que cette fonctionnalité sera également absente et qu’il faudra attendre un autre modèle pour pouvoir en profiter. L’entreprise a ainsi confirmé que « nous n’avons rien à annoncer sur ce sujet mais la Nintendo Switch OLED, tout comme l’originale et la Switch Lite, prend en charge le Bluetooth seulement pour les Joy-Con ».

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED sortira le 8 octobre prochain, en même temps que le titre Metroid Dread au prix de 359 euros. Vous pouvez déjà passer une précommande de la nouvelle console de jeu chez certains marchands, dont la Fnac.

