Netflix recrute Michelle Yeoh pour The Witcher : Blood origin

Alors que l’on attend toujours la deuxième saison de The Witcher, l’univers continue de s’étendre en coulisse. Netflix vient d’annoncer que Michelle Yoeh rejoignait le casting du spin-off The Witcher : Blood Origin.

L’univers de The Witcher va continuer de s’étendre sur Netflix. Après la série mère, avec Henry Cavill dans le rôle-titre, la plateforme va diffuser plusieurs productions dérivées et inspirées des romans d’Andrzej Sapkowski. The Witcher : Blood Origin nous emmènera 1200 ans avant les événements de la série de Lauren Schmidt Hissrich. Elle racontera les origines du premier sorceleur et la fusion des mondes des hommes, des elfes et des monstres.

Sur Twitter, le N rouge vient de donner quelques nouvelles du projet et annonce avoir recruté Michelle Yoeh. L’actrice qui s’est illustrée dans Tigre et Dragon et qui sera prochainement à l’affiche de Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, va incarner Scian, une elfe dont la quête mortelle pour récupérer une épée sacrée volée la mènera dans un voyage qui changera l’avenir du continent.

Michelle Yeoh is joining the cast of THE WITCHER: BLOOD ORIGIN as the sword-elf Scian, whose deadly quest to retrieve a stolen sacred sword will lead her on a journey that will change the outcome of the Continent. pic.twitter.com/YzTo3yvTic — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 6, 2021

Elle rejoint ainsi deux acteurs déjà annoncés : Laurence O’Fuarain et Jacob Collins-Levy. Ils incarnent respectivement Fjall Stoneheart et Eredin Bréacc Glas. A l’écriture du scénario, c’est Declan De Barra qui œuvrera. Le scénariste et créateur a notamment travaillé sur Marvel’s Iron Fist pour Netflix ainsi que la série Originals pour CW. La créatrice de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich ne sera pas loin non plus puisqu’elle agira en qualité de productrice.

Netflix prépare le Witcher-Con

Pour en découvrir plus sur ce que nous réserve Netflix dans les prochaines années, il ne faudra pas patienter très longtemps. La plateforme va collaborer avec CD Projekt Red et organiser un événement consacré à la saga vidéoludique ainsi qu’à l’univers créé par Netflix. Ce WitcherCon, qui aura lieu le 9 juillet prochain à partir de 19h sur Twich et Youtube devrait être l’occasion pour la plateforme de partager des premières images de la saison de The Witcher, qui n’a pas encore de date de sortie. Le programme est à retrouver ici.