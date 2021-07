Among Us s’offre plusieurs éditions physiques collectors

Lors du Summer Game Fest, Innersloth avait dévoilé plusieurs nouveautés qui allaient arriver dans de prochaines mises à jour sur Among Us. L’un d’entre elles a déjà été déployée et elle a amené avec elle des parties allant jusqu’à 15 joueurs maximum, la prise en charge des manettes ainsi que d’autres corrections de bugs.

Ce 7 juillet, le studio a également dévoilé qu’une autre mise à jour avait fait son chemin sur toutes les versions du jeu qui rendait possible le nettoyage des conduits d’aérations. Ceux-ci permettent aux imposteurs de pouvoir se déplacer plus rapidement d’un bout à l’autre de la map sans se faire repérer par les membres de l’équipage.

we'll be releasing a bunch of bug fixes on July 7 that'll also feature a new 🔥VENT CLEANING TASK🔥

– cleaning the vent will prevent impostors from using it

– if someone is already in the vent and you start cleaning it, it'll boot them out. surprise?!

here's a lil' teaser! pic.twitter.com/zKl8WNaU2c

— Among Us (@AmongUsGame) June 30, 2021