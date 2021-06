Among Us : Innersloth dévoile sa roadmap pour 2021

Des éléments cosmétiques aux nouvelles fonctionnalités de gameplay, Innersloth a dévoilé quelques nouveautés bientôt disponibles.

© Innersloth

Lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, une trentaine de jeux ont été présentés à la communauté de gamers. C’est le cas d’Among Us, dernière création du studio Innersloth sorti en 2018. Le studio en a profité pour dévoiler ses plans pour l’avenir avec une roadmap détaillée en vidéo.

Tout d’abord, un nouveau mode sera bientôt disponible. Il s’appelle Hide & Seek (cache-cache en français). Comme son nom l’indique, un joueur sera élu chercheur tandis que les autres devront aller se cacher dans la map. Le concept est plutôt basique et ne révolutionne pas le jeu de notre enfance mais est toujours bon à prendre pour jouer avec ses amis.

Ensuite, de nouveaux rôles vont être introduit. Dans la vidéo sont seulement présentés le Sheriff et le Scientifique mais Innersloth laisse présager qu’il y en aura d’autres. De plus, de nouveaux éléments cosmétiques seront disponibles. Il s’agit de couleurs et de skins, dont un où votre personnage a une peau de banane sur la tête, plutôt original. Il y aura également de nouveaux designs de visières dont une bonne dizaine a été dévoilé dans la vidéo.

Une cinquième map est en chemin

Innersloth introduit également la notion d’objectifs à accomplir ainsi que le développement d’une cinquième map. Il y a quelques semaines, Innersloth sortait sa quatrième map intitulée The Airship – ou le dirigeable – après plusieurs mois de travail. Il ne serait donc pas étonnant si cette cinquième map devait sortir dans quelques mois également, le temps de finaliser sa conception. En ce qui concerne les autres actualités dévoilées lors de la Summer Game Fest, on ne peut que vous conseiller de faire un tour sur notre récapitulatif.