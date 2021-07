TiktTok permet désormais aux utilisateurs de trouver un emploi via des CV vidéo

La plateforme préférée des jeunes veut dépasser le simple divertissement, en permettant à ses utilisateurs et utilisatrices de trouver un emploi.

© Hello I'm Nik / Unsplash

Les rumeurs voyaient juste. Après avoir popularisé les challenges et les lipsync endiablés, TikTok veut désormais s’imposer sur le marché de l’emploi. Aux Etats-Unis, la plateforme chinoise a lancé les premiers tests grandeur nature de son nouvel outil de recrutement. Concrètement, cela permet aux internautes de postuler directement à une offre d’emploi partagée par la plateforme via un site web dédié. Pour le moment, quelques dizaines d’entreprises américaines ont accepté de participer à cet étonnant programme de recrutement pilote, mais cela ne concerne que des postes juniors.

Soutenir l’accès à l’emploi chez les jeunes

En développant un nouvel outil dédié à l’embauche sur sa plateforme, TikTok a indiqué dans un communiqué qu’elle espérait “apporter plus de valeur à l’expérience des gens”. Accessibles via le hashtag #TikTokResumes, ces CV vidéo pourraient en effet permettre aux jeunes arrivants sur la marché de l’emploi de mieux mettre en valeur leurs compétences et leurs centres d’intérêt, via un média sur lequel ils ont déjà l’habitude d’évoluer. Si ce premier test s’avère concluant, l’entreprise pourrait rapidement décider de déployer la fonctionnalité à l’internationale, et pourquoi pas en France.