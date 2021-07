OnePlus lancera son prochain best-seller le 22 juillet !

C'est officiel, le OnePlus Nord 2 sera lancé le 22 juillet, et il se dégote un processeur de choix signé MediaTek.

© JDG

L’année dernière, OnePlus était revenu en force dans le monde des smartphones milieu de gamme avec le Nord, un appareil franchement convaincant qui a ensuite été décliné en plusieurs variantes encore moins onéreuses, comme le dernier OnePlus Nord CE 5G.

Un an plus tard, la firme se prépare à lancer un successeur à son appareil, avec un lancement attendu ce 22 juillet, comme vient de le confirmer la marque. OnePlus vient également de donner quelques précisions au sujet du Nord 2 via un communiqué de presse dans lequel l’entreprise annonce avoir porté son dévolu sur MediaTek, et notamment sa dernière puce haut de gamme Dimensity 1200 AI.

OnePlus explique que cette puce permettra d’offrir à son smartphone des performances photo inédites, dans la lignée des améliorations survenues avec les OnePlus 9 et 9 Pro et leur partie conçue en partenariat avec Hasselblad. Concrètement, la firme annonce une fonctionnalité baptisée AI Photo Enhancement, et permettant d’améliorer le rendu d’une image (photo et vidéo) grâce à diverses optimisations logicielles.

L’écran du OnePlus Nord 2 devrait également profiter de la puissance du Dimensity 1200 AI avec une résolution et une plage dynamique adaptative. Enfin, les performances devraient être globalement au niveau, tout en économisant l’énergie. Mis à part ces quelques informations, OnePlus a su conserver le secret autour de son prochain smartphone. Réponse le 22 juillet, date de son lancement !