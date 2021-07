Ubisoft confirme le projet Assassin’s Creed Infinity !

Il s’agira d’un jeu-service au contenu encore inconnu. Il sera développé conjointement par Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec.

Cela fait plusieurs jours que des fuites à propos d’un projet nommé Assassin’s Creed Infinity sont apparus dans les médias, d’abord relayées par Bloomberg. Suite à cela, Ubisoft n’a pas attendu longtemps avant de confirmer ces rumeurs, en affirmant qu’un projet était bien en cours de préparation dans ses studios et qu’Assassin’s Creed Infinity était son nom de code.

À l’origine, les rumeurs parlaient d’un titre totalement différent de ce à quoi les fans de la franchise ont été habitués. Bloomberg évoquait un titre de type jeu-service avec une plateforme évolutive en ligne. Il s’agit d’un format déjà adopté par de nombreux jeux que vous connaissez déjà tels que GTA V, Fortnite ou encore Destiny 2. Cela veut tout simplement dire qu’il s’agira d’un jeu multijoueur en ligne fait pour durer dans le temps et qui recevra des mises à jour régulières pendant des années.

Que peut-on attendre d’Assassin’s Creed Infinity ?

Si Ubisoft a bien confirmé l’arrivée d’un tel titre, l’entreprise n’a pas fourni énormément de détails concernant le format précis d’Assassin’s Creed Infinity. Elle a tout simplement déclaré :

« Plutôt que de continuer à passer le relais d’un jeu à l’autre, nous sommes profondément convaincus qu’il s’agit d’une opportunité pour l’une des franchises les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer d’une manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et le leadership, où qu’ils soient au sein d’Ubisoft ».

Ce titre sera conjointement développé par les studios Ubisoft basés à Montréal et à Québec (ville). Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée, ni même si le jeu sera un free-to-play ou non. On peut compter sur Ubisoft pour revenir avec de plus amples informations concernant ce projet d’ici les prochains mois ou prochaines semaines.