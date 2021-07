Beyond Meat lance ses tenders de poulet (toujours sans poulet)

La marque américaine spécialisée dans la viande vegan a annoncé hier le lancement d’un nouveau produit : des filets de poulets à base de plantes.

© Beyond Meat

Après les steaks saignants et les saucisses fumées, Beyond Meat s’attaque au poulet. La marque, spécialisée dans l’élaboration de produits végétaux imitant la viande, vient d’annoncer l’arrivée de son nouveau produit dans plus de 400 restaurants aux Etats-Unis. Une croissance logique pour Beyond Meat, qui s’est depuis quelques années imposé comme le leader sur le marché de la fausse viande, avec une implantation dans les chaînes Taco Bell, mais aussi dans les magasins Walmart, et en Chine.

Comme pour la viande végétale Planted, que la rédaction a eu l’occasion de tester cette année, cette nouvelle recette de filet de poulet imaginée par Beyond Meat se compose principalement de fibres de fèves et de pois, et intègre 14 grammes de protéines par portions. L’entreprise affirme aussi que ces faux tenders ne contiennent ni antibiotiques ni hormones, contrairement à la plupart des poulets élevés en batterie. Livrés directement panés, ces nouveaux substituts devraient séduire les consommateurs désireux de limiter leur consommation de viande… sans pour autant abandonner la malbouffe.

Toujours aussi transformé

Évidemment, si ces Beyond Chicken Tenders espèrent mettre fin à la “guerre du poulet” qui fait actuellement rage aux États-Unis, et cause une importante pénurie de volaille dans le pays, il ne faudra pas espérer en consommer tous les jours. Bien que végétaux, ces tenders de presque-poulet contiennent un impressionnant cocktail d’ingrédients ultra-transformés et d’additifs, allant du chlorure de potassium (sel de substitution) au dioxyde de titane (colorant), en passant par le phosphate dipotassique (émulsifiant). Comme tout produit ultra-transformé, il conviendra donc de le consommer avec modération, en n’oubliant pas que même dans le cadre d’une alimentation vegan, il est préférable de consommer des produits pas ou peu transformés par l’industrie alimentaire.