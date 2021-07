Qualcomm s’allie à ASUS et dévoile un smartphone très spécial

Qualcomm est connu pour ses puces mobiles, mais cela ne l’empêche pas de dévoiler un smartphone ! Voici le « Smartphone for Snapdragon Insiders », un appareil premium qui regroupe toutes les dernières technologies du fondeur.

© Qualcomm

Lorsqu’on parle de smartphone Android, difficile de ne pas citer Qualcomm, fondeur incontournable à l’origine des puces Snapdragon qui équipent une vaste majorité d’appareils à travers le monde. Néanmoins, si Qualcomm est un constructeur de puces, il n’a jamais eu la prétention de lancer lui-même un smartphone. Mais il ne faut jamais dire jamais.

En partenariat avec ASUS, Qualcomm vient ainsi de révéler son « Smartphone for Snapdragon Insiders », un appareil résolument haut de gamme qui, malheureusement, n’est pas vraiment un produit grand public.

Le smartphone n’a pas vocation à trouver sa place sur les étals face aux appareils de Samsung, Xiaomi ou Oppo. Il fait plutôt l’étalage des technologies de Qualcomm, une sorte de modèle de référence montrant aux autres constructeurs ce qu’il est possible de faire avec ses dernières puces. Réservé aux « Insiders » de Qualcomm, le smartphone sera disponible au prix de 1 499 dollars aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Un pur smartphone premium

Côté caractéristiques, on retrouve donc un Snapdragon 888 — et pas un Snapdragon 888 Plus — une connectivité 5G, le WiFi 6/6E, le Bluetooth 5.2, ainsi que le Snapdragon Sound pour une meilleure expérience audio.

Quant au reste de la fiche technique, elle est à l’image de ce qui se fait actuellement dans le monde des smartphones premium : écran AMOLED de 6,78 pouces avec taux de rafraîchissement à 144 Hz, batterie de 4 000 mAh compatible Quick Charge 5.0, ou encore triple appareil photo arrière : capteur principal de 64 MP (Sony IMX686), ultra grand-angle de 12 MP et téléobjectif zoom X3 de 8 MP. La 8K à 30 fps est bien sûr prise en charge.