Nintendo Switch OLED : le socle sera également vendu séparément

Nintendo vient de confirmer la bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent principalement leur Switch en mode téléviseur.

© Nintendo

Suite à l’annonce de Nintendo qui a (enfin) dévoilé sa Switch OLED – que tout le monde appelait Switch Pro jusqu’à ce jour – de nombreuses interrogations ont été soulevées par les internautes, notamment sur ce que contiendra et ce que ne contiendra pas cette nouvelle version de la Nintendo Switch. C’est notamment le cas du socle, que de nombreux joueurs souhaitaient pouvoir acheter de manière indépendante.

Nintendo vient de confirmer sa réponse et, oui, il sera possible d’acheter uniquement le socle, ou dock de chargement, à un prix encore inconnu. Cependant, celui-ci sera vendu seul, sans câble pour l’accompagner, puisqu’il va de soi qu’il s’adresse à des personnes possédant déjà une Switch à la maison, et qui ont donc tout le matériel nécessaire pour le faire fonctionner.

De plus, on savait déjà que tous les accessoires et câbles des deux premières Nintendo Switch seraient tous compatibles avec la Switch OLED. Bien évidemment, vous pourrez choisir la couleur de votre socle entre noir ou blanc. Il sera disponible uniquement via le site du Nintendo Store.

Le socle de la Switch OLED dispose d’une nouveauté très pratique pour certains : un port Ethernet. Celui-ci permettra aux joueurs sur des jeux multijoueurs en ligne – on peut citer Fortnite, Splatoon ou encore Apex Legends – de pouvoir se câbler directement à leur box internet afin de profiter d’une meilleure connexion. En fonction du prix, cela pourrait être un bon investissement pour les personnes jouant majoritairement, ou exclusivement, sur un téléviseur.

Pour rappel, vous pouvez consulter ici notre article présentant les caractéristiques de la nouvelle Switch OLED, et également retrouver ici tout ce que vous ne verrez pas sur cette nouvelle version tant attendue.