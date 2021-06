On a testé Planted, la viande vegan qui ne fait pas semblant

Déjà connue en Suisse, la viande végétale Planted débarque ce mois-ci en France. Avec une composition naturelle et sans additif, la marque nous promet une alternative savoureuse à la viande, sans compromis sur la nutrition.

© Journal du Geek

Ça ressemble à de la viande et ça en a (presque) le goût. Depuis déjà plusieurs années, les alternatives végétales aux produits issus de l’exploitation animale se multiplient. Après Beyond Meat et Impossible Food, c’est au tour d’une nouvelle marque de faire son arrivée sur le marché français. Du haut de ses deux ans, Planted, fondée en 2019, s’est déjà imposée en Suisse grâce à son premier produit, le Planted.Chicken. Depuis, l’entreprise s’est diversifiée, et propose plusieurs déclinaisons de sa viande végétale, émincée effilochée, ou façon kebab. Commercialisée en France depuis le début du mois de juin, Planted peut-il vraiment s’imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel ? On fait le point.

Texture, goût… Dans l’assiette, ça donne quoi ?

Livrés congelés dans une poche isotherme recyclable, les produits Planted se présentent sous la forme de poches sous vide contenant des portions de 400g – assez pour 3 grosses portions adultes promet la marque. Première étape avant de goûter aux viandes vegans : la marinade. Certains produits sont livrés directement assaisonnés, ce qui permet un gain de temps conséquent avant de passer à table. Si cette étape n’est pas strictement nécessaire assure la marque, il faut bien admettre que le goût naturel de la préparation manque rapidement d’intérêt. Rien de bien compliqué pour autant, le site officiel de Planted regorge d’idées de recettes pour contenter tout le monde.

Pour notre première préparation, direction l’Asie avec du (faux) poulet karaage. Après avoir mariné et pané le Planted.émincé nature, direction la friteuse. En terme de cuisson, on ne constate aucune différence avec du poulet classique. Une fois dans l’assiette, le résultat aussi est d’ailleurs assez convaincant. Sans tromper personne, l’émincé de poulet Planted s’impose comme une alternative intéressante en termes de texture. Seul bémol, malgré une marinade de plusieurs heures, la préparation n’a pas pris assez de saveurs, ce qui rend le plat un peu fade à notre goût.

Concernant l’effiloché de porc en revanche, c’est un sans-faute. Avant même la cuisson, la texture de la viande vegan est tout simplement bluffante. Une fois mariné et cuit, on aurait d’ailleurs du mal à différencier le produit imaginé par Planted d’un effiloché de porc classique. Au goût, le Planted.effiloché s’impose d’ailleurs comme une très belle surprise, sans doute aidé par les nombreuses épices qui viennent relever le plat.

Composition, le sans-faute ?

Lancé après les pionniers du genre, Planted entend bien s’imposer sur le marché de la fausse viande avec un argument que la concurrence délaisse souvent : la composition. Contrairement à Beyond Meat ou Impossible Food, pas d’arômes, de maltodextrine ou d’amidon modifié. L’entreprise mise sur une composition sans colorant, sans additif ni arômes, et se base sur quatre ingrédients : de l’eau, des protéines végétales, des fibres de pois et de l’huile de colza. Pour combler les besoins des personnes végétariennes, la marque a aussi ajouté à ses préparations de la vitamine B12 de synthèse, normalement présente dans les produits animaux.

Pourtant, et même si Planted joue le minimalisme sur sa composition, le produit est loin d’être une alternative parfaite à la viande, analyse la diététicienne et médecin nutritionniste Anne Guilmin : “Même si les valeurs nutritionnelles sont correctes, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un produit ultra transformé. Le pois est passé par plusieurs processus pour lui donner une texture et un aspect spécifique en fonction de ce que l’on veut en faire. Au final il reste peu de matière première”. Comme n’importe quels autres cheat meals, les produits Planted pourront ainsi être intégré dans un régime végétarien ou végétalien, à condition que ces derniers restent occasionnels. Il faut dire que les produits ultra-transformés font rarement bon ménage avec notre santé lorsqu’ils sont consommés en trop grande quantité. Une étude française publiée en février 2018 Nutrinet-Santé établissait même des corrélations entre ce type d’aliments et certaines maladies.

Inutile pour autant de jeter la pierre à Planted. La marque se positionne honorablement bien sur le marché encore balbutiant de la viande végétale, et nous n’avons pas attendu ce type de produits pour succomber à l’ultra-transformé. Il faut cependant bien comprendre que si ce type de produit constitue une expérience réussie sur le plan gustatif, il n’en reste pas moins à consommer avec modération. De plus, même avec une fiche nutritionnelle intéressante, la viande végétale ne remplacera jamais la viande, qui assure un apport en protéines de bonnes qualités. Pour combler cette carence dans le cadre d’un régime végéta*ien, le mieux restera donc de privilégier les produits bruts, et d’associer des légumineuses et des céréales, capables d’apporter “un apport de protéines de qualité optimale” à l’organisme explique Anne Guilmin.

Prix et disponibilité

Disponible en France depuis le début du mois de juin, Planted est pour le moment accessible uniquement depuis le site marchand officiel de la marque. Comptez 11,99€ pour 400 grammes (soit environ 30€/kg) et 42,99€ pour le pack dégustation de 1,6 kg comprenant quatre préparations différentes. Par rapport à de la viande classique, la facture est évidement plus salée. À titre de comparaison, de l’échine de porc ou du filet de poulet (bio et origine France) coûtent environ 8€/kg.