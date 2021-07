Du jamais vu, la double prise connectée Meross (HomeKit, Alexa, Google Home) est à -50% !

Amazon propose 50% de réduction sur la prise Meross Biplite, un prix jusque-là jamais vu pour une double prise connectée de cette qualité !

© Meross

Cette prise connectée de Meross est compatible avec Apple HomeKit et Siri, Amazon Alexa, Google Home et SmartThings. Avec elle, vous pouvez contrôler directement vos appareils via une commande vocale ou depuis l’application dédiée (On/Off, programmation, etc.) et même à distance du moment que celle-ci est bien connectée à votre Wifi local !

La double prise connectée 10A Biplite de Meross offre une puissance max de 2400W sous 240V. Pratique, celle-ci vous permet de brancher tous vos petits appareils électriques et de pouvoir les commander à distance. Notez qu’il est possible de contrôler individuellement les appareils connectés aux 2 prises.

Amazon propose cette double prise connectée avec une réduction de 50% soit seulement 12,55 euros, pour profiter de l’offre il faut récupérer le coupon de réduction directement sur la page produit. À noter qu’il y a aussi une promotion de 15% sur le pack de 2 doubles prises, soit 25 euros les deux !

Profiter de l’offre Amazon sur la double prise Meross

Profiter de l’offre Amazon sur le pack de 2 doubles prise Meross

Caractéristiques