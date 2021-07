Genshin Impact : Inazuma, Archon électro et nouvelle bannière… la MAJ 2.0 est officielle

Ce 9 juillet à 14 heures, MiHoYo levait enfin le voile sur la nouvelle mise à jour 2.0, avec une présentation officielle et une date de lancement prévue pour la fin du mois de juillet.

Enfin. Depuis des semaines, la mise à jour 1.7 / 2.0 fait frémir les fans de Genshin Impact. Après une mise à jour 1.6 particulièrement jouissive dans les îles de l’Archipel de la Pomme dorée, il est temps de prendre le large, et de quitter Teyvat pour Inazuma. Dans un live diffusé ce vendredi 9 juillet à 14 heures, MiHoYo a fini par lever le voile sur la nouvelle région électrique du jeu, mais aussi sur l’ensemble des nouveautés qui viendront ponctuer les aventures du Voyageur. On fait le point sur ce qu’il fallait retenir de ce live, qui nous promet de souffler un véritable vent de fraîcheur ingame.

Inazuma droit devant !

Pas de surprise à ce niveau-là, la prochaine mise à jour de Genshin Impact, désormais officiellement connue sous le nom de 2.0 sera bien synonyme d’Inazuma. Après Mondstadt et Liyue, c’est donc au tour de la ville électrique de faire son entrée ingame. Avec son main theme magistral et ses décors oniriques, la nouvelle région de Teyvat, aussi connue sous le nom de Nation de l’éternité sera l’occasion de nous plonger dans de nouveaux affrontements politiques entres les différentes factions de la région. Une suite de l’aventure principale qui s’annonce plus sombre et plus mature que deux chapitres précédents.

Selon les développeurs, Inazuma sera grand, très grand. La ville de l’éternité proposera un vaste terrain de jeu, ponctué de secrets et de coffres à débloquer. Ces derniers intègreront de nouvelles mécaniques pour être débloqués, et mettront notamment en avant l’élément électro. Située de l’autre côté de la mer, Inazuma et ses six îles intégreront chacune leur propre histoire, mais aussi leurs propres coutumes et ressources. Les joueurs et les joueuses pourront aussi visiter une étonnante maison de thé gardée par un impitoyable Shiba Inu.

Beaucoup de nouveaux personnages

MiHoYo avait déjà officialisé les personnages de Sayu, Yoimiya et Ayaka. Leur présence dans la première bande-annonce du jeu n’est donc pas une surprise, mais ces premières images de la 2.0 ont surtout été l’occasion d’entrevoir quelques-uns de leur movesets, ainsi que plusieurs nouveaux personnages : Tohma, un mystérieux allié en lien avec l’un des clans d’Inazuma, Sara, Kokomi, la cheffe de la résistance, et Gorou.

head empty just baal pulling a sword from her tits pic.twitter.com/NGMnfL7D5A — zen 、 (@scarafart) July 9, 2021

Dès les premières minutes du live diffusé par MiHoYo, on a aussi pu découvrir Baal, l’archon électro d’Inazuma et Shogun Raiden. Contrairement aux rumeurs, la combattante n’utilisera pas de lance, mais un impressionnant katana, ce qui la rend encore plus impressionnante. La grande prêtresse Yae Miko devrait elle aussi, avoir toute son importance dans le nouvel arc narratif du jeu. L’Archon électro apparaîtra dans la nouvelle quête d’histoire principale, de même que Sayu, Yoimiya et Ayaka, qui intégreront la prochaine bannière d’invocation.

Beidou gratuite et d’autres récompenses

Évidemment, la MAJ 2.0 devrait être l’occasion d’apporter quelques nouvelles mécaniques ingame. Des graines seront désormais accessibles dans la nature, et pourront être cultivées depuis la Sérénithéière. Le personnage de Beidou sera offert gratuitement, et la MAJ 2.0 sera aussi l’occasion de retrouver l’event Théâtre mécanique et le bonus de ligne énergétique.

La 2.0 sera aussi l’occasion d’affronter de nouveaux boss comme l’Hypostase Pyro, mais aussi le Marionnettiste qui quittera l’archipel de la Pomme doré pour s’installer à Inazuma. La mise à jour proposera aussi deux nouveaux sets d’artefacts, deux nouvelles armes 5 étoiles (pour Ayaka et Yoimiya, ainsi qu’un nouveau système de vœux pour les armes qui semble plutôt intéressant.

Les codes à récupérer

Comme à chaque live, MiHoYo a distillé des codes à destination des joueurs. Activables pendant 24 heures (soit jusqu’au 10 juillet), ces derniers vous permettront chacun de de récupérer 300 primo-gemmes, 5 livres d’XP, 100 minerais de renforcement d’arme et 50 000 moras. Ne tardez pas trop !