COD Warzone : bientôt une nouvelle map ?

Fuites ou simples rumeurs, Call of Duty Vanguard se détaille un peu plus au travers de bruits de couloirs.

© Activision

À l’aube de l’E3 2021, les rumeurs en tous genres à propos de jeux se suivent et se ressemblent, mais ne se confirment pas toujours. Si EA a dévoilé le titre de son prochain opus Battelfield ce 9 juin, il se pourrait que son concurrent, Activision et sa franchise Call of Duty, nous réserve également quelques surprises. Les dernières rumeurs concernent le prochain titre, qui pourrait être Call of Duty Vanguard (non confirmé) et qui sortirait cet automne. Celui-ci ne devrait en revanche pas faire l’objet d’une annonce lors de l’E3 2021. Le studio pourrait profiter de l’occasion pour lever le voile sur une toute nouvelle map Warzone, en corrélation avec le titre.

Une nouvelle map plus grande et graphiquement améliorée

Il s’agirait d’une toute nouvelle map, bien plus grande que celle de Verdansk et contiendrait également plus de véhicules pour aider les joueurs à se déplacer. Celle-ci sera située en plein pacifique et à la même période historique que le prochain opus de la franchise. À ce propos, le jeu Call of Duty Vanguard en lui-même sera développé par Sledgehammer Games et sera situé à l’époque de la Seconde Guerre Mondiale, tout comme le dernier titre du studio Call of Duty WW2. Le jeu, ainsi que la map Warzone, bénéficieraient des améliorations techniques apportées par le dernier moteur d’Infinity Ward, ce qui les rendraient bien plus beaux.

Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes puisqu’il ne s’agit que de simples bruits de couloir, tout comme pour le titre du prochain Call of Duty. Celui-ci peut très bien s’avérer être totalement différent, comme avec Battlefield 6 qui était en réalité Battlefield 2042, ou Rainbow Six Quarantine qui est désormais Rainbow Six Extraction.

