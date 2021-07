FIFA 22 : la version PC sera basée sur les consoles old-gen

Il n’y aura donc pas de nouvelle technologie utilisée au profit du réalisme comme cela sera le cas sur PS5 et Xbox Series.

© EA

Il y a seulement quelques jours, EA dévoilait le tout premier trailer de FIFA 22, ainsi que sa date de sortie et ses premières informations inédites. On apprenait alors que cette année le studio avait misé sur une technologie renversante qui permettait d’avoir un gameplay beaucoup plus réaliste que dans FIFA 21 et qui ne serait pas disponible sur consoles old-gen, PS4 et Xbox One.

Cependant, il semblerait que la version PC soit soumise à la même exclusion puisque celle-ci sera basée sur les versions old-gen. Elle ne contiendra donc pas la technologie HyperMotion, qui semble réellement donner vie au jeu et qui change du tout au tout son réalisme et le comportement des joueurs sur le terrain.

L’HyperMotion, c’est quoi ?

Pour faire simple, la technologie HyperMotion a besoin d’un outil indispensable pour fonctionner : les maillots Xsens. Ceux-ci possèdent des propriétés spécifiques qui, en les faisant porter par deux équipes de 22 joueurs en pleine action sur le terrain, ont permis de capter de nombreuses données sur les mouvements individuels des joueurs, mais aussi sur leur cohérence de groupe.

EA a expliqué que cela avait permis de créer plus de 4000 animations individuelles et collectives et que l’HyperMotion était au cœur de l’édition 2022 du jeu. C’est donc un réel dommage que les PC, aussi puissants soient-ils, soient privés de cette technologie pourtant compatible avec les cartes graphiques les plus puissantes du marché.

FIFA 22 sera disponible à l’achat et au téléchargement dès le 1er octobre prochain pour l’édition standard et dès le 27 septembre pour l’édition Ultimate. Retrouvez le jeu en précommande chez de nombreux revendeurs.