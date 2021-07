FIFA 22 : EA lève le voile sur de nombreuses infos

Découvrez ici les premières nouvelles officielles concernant le titre sportif d’EA, notamment sa bande-annonce et sa date de sortie.

© EA

EA n’aura pas attendu son fameux EA Play Live pour annoncer des informations importante par rapport à FIFA 22. Ce week-end, le studio révélé tout ce que les joueurs amateurs comme professionnels voulaient savoir sur le titre. Tout d’abord, celui-ci s’est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Avec FIFA 22, EA introduit une technologie encore méconnue et peu utilisée à savoir l’HyperMotion. Elle sera exclusivement utilisée pour les versions next-gen du jeu. Il s’agit d’une technologie qui capte et retranscrit les mouvements de véritables joueurs sur le terrain afin d’avoir un effet beaucoup plus réaliste.

Cela est du aux maillots révolutionnaires Xsens que 22 joueurs ont pu porter lors d’un match et qui ont ainsi capté une grande partie de leurs mouvements en plein effort. Cela a permet à EA de créer plus de 4000 animations individuelles et collectives ultra réalistes.

EA a également mis un point d’honneur à améliorer son IA et son apprentissage machine afin de permettre aux joueurs de se projeter dans le match comme s’ils y étaient. Le studio a utilisé plus de 8,7 millions d’images pour créer ses animations et dispose d’une IA plus performante qui permet aux joueurs de couvrir plus de terrain en défense et de prendre plus de décision en attaque.

Quels modes de jeu pour FIFA 22 ?

Bien évidemment, il y aura un mode carrière qui fera de vous une étoile montante du football. Le mode VOLTA, ambassadeur du street football, sera également de retour. Enfin les modes Clubs PRO et Ultimate Team seront également de la partie. EA reviendra vers les joueurs avec de plus amples informations concernant les modes de jeu d‘ici la sortie du titre.

Cette année encore, c’est Kylian Mbappé qui fera la couverture de la jaquette dans son maillot du PSG. FIFA 22 sera disponible dès le 1er octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia. Les précommandes sont d’ors et déjà ouvertes et plusieurs éditions s’offrent à vous, il suffit de faire un choix.

L’édition FIFA 22 Édition Ultimate à 99,99€ :

Accès anticipé le 27 septembre

Offre limitée dans le temps – Élément joueur Héros FUT

Élément joueur À surveiller

4 jours d’accès en avant-première

Droit à la nouvelle version – Passez gratuitement à la version PlayStation 5

4 600 Points FIFA

Élément joueur Équipe de la Semaine 1

Kylian Mbappé en prêt

Choix joueur Ambassadeur FUT en prêt

Talent en mode Carrière

L’édition Standard à 69,99€ (old-gen) ou 79 ,99€ (next-gen):