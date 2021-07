Fleet : fin de parcours pour les “stories” façon Twitter

Cette fonctionnalité n'a pas rempli son objectif d'attirer de nouveaux utilisateurs. À défaut, la plateforme continue d'améliorer sa prise en charge du contenu indésirable.

© Jeremy Zero - Unsplash

Fini les Fleets. Twitter a annoncé qu’il allait se débarrasser de son équivalent des Stories de Snapchat. Ce système de publication temporaire en plein écran sera retiré de la plateforme dès le 3 août prochain, huit mois à peine après son déploiement. À la place, certaines de ses fonctionnalités comme les autocollants GIF ou le formatage de texte seront réintégrées aux tweets classiques.

Une décision due au fait que les Fleets n’ont jamais rempli leur objectif. En effet, ceux-ci étaient censés ramener de nouveaux utilisateurs sur le réseau social, d’après Ilya Brown, vice-présidente du produit citée par The Verge. “Nous espérions que plus de personnes seraient disposées à rejoindre la conversation. Mais depuis que nous avons introduit les Fleets, nous n’avons pas constaté d’augmentation des gens qui rejoignaient la conversation comme nous l’avions espéré”, se justifie-t-elle.

C’est donc un vrai aveu d’échec de la part de la firme à l’oiseau bleu. D’autant plus que Twitter venait tout juste de commencer à expérimenter des publicités entre les Fleets. On peut en déduire que celles-ci n’ont pas non plus rencontré un franc succès.

Garder ses utilisateurs, à défaut d’en trouver de nouveaux

Si la plateforme peine à faire tweeter de nouveaux utilisateurs, elle améliore au moins l’expérience pour les tweetos déjà inscrits. C’est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport de transparence de l’entreprise. On y apprend qu’elle a pris des mesures contre 964,459 comtes pour comportement abusif, rien que sur la seconde moitié de 2020. Soit une augmentation de plus de 140% par rapport aux six premiers mois.

Twitter se félicite aussi d’avoir amélioré sa prose en charge du contenu haineux. Sur cette question, Twitter a sanctionné 1,126,990 comptes de juillet à décembre 2020. Sur les 6 premiers mois, ils n’avaient été que 635,145 à être attrapés par la patrouille, soit une hausse de 77%.

D’après Twitter, ce dernier chiffre est directement attribuable aux changements de politique mis en place sur cette période. Ses conditions générales d’utilisation sont de plus en plus strictes envers les messages diffamatoires, racistes, ou plus généralement qui “désuhumanisent” les gens. La progression des outils automatisés a également joué un rôle. Twitter explique que près de 65% des tweets abusifs étaient pris en charge par un système automatisé, avant même qu’un utilisateur ne les signale. D’après Engadget, ce chiffre n’était que de 50% en 2019.