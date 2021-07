Bon plan pCloud : 75% de rabais jusqu’à ce soir minuit (stockage en ligne)

Plus que quelques heures pour profiter de cette réduction de 75% sur les stockages à vie de pCloud.

© Journal du Geek

Vous en avez marre du stockage papier, encombrant et peu écologique, et vous ne souhaitez pas confier vos documents importants à un disque dur externe onéreux et peu fiable ? Alors nous avons la solution parfaite pour vous : le stockage en ligne.

Le stockage “cloud” comme on l’appelle, résout tous ces problèmes, grâce à une solution dématérialisée et sécurisée, qui stocke vos documents en toute simplicité et vous y donne accès depuis tous vos dispositifs.

Et dans ce domaine, pCloud fait figure de référence, en proposant des stockages valables à vie (99 ans) et d’une très grande qualité. Ce dernier est actuellement – et pour très peu de temps encore – en promotion à -75% : de quoi profiter d’un stockage optimal à petit prix.

Découvrir les offres de pCloud

Pourquoi pCloud est le meilleur service de stockage en ligne

Si vous avez déjà effectué quelques recherches au sujet du stockage en ligne, il est assez probable que vous ayez déjà rencontré pCloud. Ce dernier tient une place de choix dans ce domaine, et pour cause, ses services sont d’une très grande qualité.

Avec pCloud, vous allez notamment pouvoir profiter d’une application très simple, même pour les débutants, qui s’adapte à tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone). De cette façon, vous allez pouvoir synchroniser tous vos documents (fichiers, photos, vidéos) et y avoir accès depuis tous vos dispositifs, ce qui est un très gros avantage.

Aussi, sachez que pCloud sécurise vos documents de manière optimale. En effet, vos transferts seront chiffrés selon la norme avancée AES-256, et vos documents seront stockés en cinq exemplaires, sur trois serveurs différents.

Ainsi, même en cas de dysfonctionnement de l’un des serveurs, il n’y a aucun risque que vos documents soient malencontreusement perdus. De plus, avec pCloud, selon l’offre choisie, vous allez pouvoir cloisonner votre espace de stockage en différents comptes privés, afin d’offrir à chaque membre de votre famille ou de votre équipe un espace dédié, ce qui est très intéressant.

Saisir l’offre pCloud

Une remise immédiate de 75% sur les stockages à vie de pCloud

Comme nous le disions en introduction, pCloud propose actuellement une offre assez exceptionnelle sur ses solutions de stockage à vie. Cette dernière prend la forme d’une réduction immédiate de 75%.

Cette promotion s’applique aux deux offres principales de pCloud :

Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de cette offre, car elle est sur le point de se terminer. Si vous vous sentez hésitant, soyez rassuré, car pCloud met à la disposition de tous ses clients une garantie “satisfait ou remboursé” d’une durée de 10 jours.

De cette manière, vous pouvez essayer pCloud pendant cette période, tout en sachant que vous serez remboursé si vous ne souhaitez pas poursuivre au-delà. Vous n’avez donc aucune raison de ne pas sauter sur cette promotion, afin de commencer à profiter de votre stockage pCloud sans plus attendre.

Saisir la promotion de pCloud