L’exclusivité PS5 Ghostwire Tokyo est repoussée à 2022

Encore une exclusivité pour la console de Sony qui va se faire désirer un peu plus longtemps que prévu.

© Tango Gameworks

Les reports et les annulations sont le lot quotidien de nombreux studios depuis le début de la pandémie mondiale. C’est encore une fois le cas avec le studio Tango Gameworks qui vient d’annoncer le report de Ghostwire Tokyo à 2022. Initialement la sortie du titre était prévue pour cette année.

Dans son communiqué, Tango Gameworks explique vouloir continuer à développer la meilleure version du jeu tout en préservant la santé de ses collaborateurs. En repoussant la date de sortie, le studio espère délivrer une version du jeu qui n’aura pas été bouclée à la hâte et qui aura donc un lancement d’autant plus fructueux.

Quel avenir pour Ghostwire Tokyo ?

Tout comme God of War Ragnarok, Ghostwire Tokyo fait partie des exclusivités PS5 à avoir été repoussées pour le meilleur comme pour le pire. Cependant, contrairement à God of War, le titre est développé par un studio appartenant, depuis le rachat de Bethesda, à Microsoft. On ne sait donc pas encore quel avenir aura cette exclusivité, et si comme Deathloop le jeu débarquera sur Xbox un an après sa sortie. Si vous ne connaissez pas ce titre, vous pouvez découvrir son résumé ainsi que sa bande-annonce ci-dessous :