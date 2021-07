NBA 2K22 : Candace Parker est la première femme à figurer sur la jaquette

NBA 2K est sans nul doute la franchise de jeu de basketball le plus populaire de notre génération. Tout comme les autres titres de sports, c’est une franchise qui affiche toujours les meilleurs sportifs de sa discipline sur la jaquette de ses jeux. Cette année, pour le titre NBA 2K22, c’est à Candace Parker que revient cet honneur et qui, par la même occasion, est sacrée première femme à figurer en tête d’affiche.

Dans un tweet, Candace Parker a expliqué être « fière de travailler avec une entreprise qui investit dans les femmes et mise sur notre réussite. J’espère qu’il y aura beaucoup d’autres femmes d’exception à suivre ».

Extremely proud and humbled to be the first female cover athlete in the history of @NBA2K

I’m honored to work with a company that’s investing in women and betting on us to succeed. I’m hopeful there will be many more badass females to follow 💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/WJan4YE7Qt

— Candace Parker (@Candace_Parker) July 14, 2021