Le plus jeune astronaute de l’Histoire accompagnera Jeff Bezos dans l’espace

A 18 ans, Oliver Daemen devrait devenir le plus jeune voyageur à franchir la frontière de l'espace.

© Oliver Daemen / Blue Origin

Le 20 juillet prochain, Jeff Bezos prendra le chemin de l’espace à l’occasion du vol inaugural de New Shepard, le vaisseau de Blue Origin. Nous avons récemment appris qu’il serait accompagné entre autres de Wally Funk; cette vétérane de Mercury 13, âgée de 82 ans, deviendra à cette occasion la doyenne des voyageurs de l’espace.

Aujourd’hui, nous apprenons que le quatrième et dernier siège sera occupé par un jeune néerlandais. A tout juste 18 ans, Oliver Daemen deviendra donc le plus jeune astronaute de l’Histoire. Un joli double-record… et un double-coup de publicité pour Blue Origin.

Oliver Daemen: "I am super excited to be going to space and joining" Jeff Bezos, Mark Bezos, and Wally Funk on the first Blue Origin crewed flight.https://t.co/RlW3GGdOMC video via @bright pic.twitter.com/BwOj2EmfXX — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) July 15, 2021

Précisons cependant qu’il n’est pas le passager mystère qui a déboursé 28 millions de dollars pour ce siège récemment. Son identité demeure toujours anonyme à l’heure actuelle. D’après NBC News, Daemen avait remporté la seconde enchère, et devait théoriquement faire partie de la seconde mission touristique de Blue Origin. Nous ne savons cependant pas combien il a dû débourser. Le prix était certainement inférieur à celui du premier siège, puisqu’on imagine que le statut de précurseur a dû se payer au prix fort.

L’homme aux 28 millions trop occupé pour aller dans l’espace

Le vainqueur original de la première enchère, lui, a préféré reporter son voyage à une mission ultérieure. La raison invoquée : une incompatibilité dans les emplois du temps des différents protagonistes. Une donnée qui rétrécit légèrement le périmètre de recherche quant à son identité.

Il s’agit certainement d’une personne à très hautes responsabilités comme le dirigeant d’une grande entreprise ou institution; autrement, on imagine mal ce qui pourrait l’avoir poussé à renoncer au statut de pionnier du tourisme spatial. Ce qui est sûr, c’est que son désistement a profité au jeune homme. Il se dit “super excité” à l’idée d’accompagner les frères Bezos et Wally Funk dans cette mission. On peut le comprendre !

Pour suivre le vol, BlueOrigin.com et Space.com mettront une retransmission en direct. Celle-ci sera suivie d’une conférence de presse, elle aussi retransmise sur le site de Blue Origin.